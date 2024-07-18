Рада декриминализировала мелкие кражи. Что изменилось

Верховная Рада на заседании 18 июля проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 11068, который декриминализирует мелкие кражи на сумму до 3000 гривен и заменяет ответственность за это на штрафы.
Главные тезисы
- Новый законопроект № 11068 подразумевает штрафы для лиц, совершивших кражи на различные суммы, начиная от 850 гривен и до 17 000 гривен для повторных нарушителей.
- Действие закона направлено на борьбу с перегрузкой судов делами и несоразмерными уголовными наказаниями за мелкие кражи, учитывая текущее военное положение в стране.
- Принятие декриминализации мелких краж вызовет изменения в статьях Уголовного кодекса Украины и повлечет за собой реформирование системы юстиции в целом.
Рада декриминализировала кражи на сумму до 3000 грн
Как сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за документ проголосовали 243 депутата.
Сейчас воровство считается мелким, если стоимость имущества на момент преступления не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (302,8 гривны по состоянию на 2024 год). Поскольку в Украине действует военное положение, то мелкая кража автоматически квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса, за что грозит от 5 до 8 лет заключения. Это приводит к перегрузкам судов делами и осуждению людей за кражу, например, бутылки виски.
Авторы закона в записке объясняют, что такие наказания не соразмерны с подобными легкими преступлениями.
Главное научно-экспертное управление парламента в комментарии к законопроекту также указало, что порог уголовной ответственности слишком низок, но в случае принятия документ повлечет за собой изменения целого ряда статей Уголовного кодекса.
Как изменились штрафы за кражу
Что касается штрафов, то они таковы:
за кражу до 757 гривен — от 850 до 1 700 гривен;
за кражу от 758 до 3028 гривен — от 1700 до 5100 гривен;
за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000 гривен.
Теперь законопроект должен подписать президент Украины.
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