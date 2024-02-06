Рада ЄС та Європарламент узгодили новий механізм підтримки України

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті Євросоюзу.

Що відомо про новий механізм підтримки України

ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС, — відзначив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем.

Зазначається, що Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

Механізм підтримки в Україні структурують за трьома компонентами:

Очікується, що український Кабмін розробить спеціальний план, що визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави надаватиметься на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Також у межах Українського рамкового інвестиційного інструменту Євросоюз надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і поєднуватиме гранти та кредити від державних та приватних інституцій.

Третя складова — це допомога Європейського Союзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні робити законодавство відповідним до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду.

Загальний бюджет фонду 50 мільярдів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти виділятимуть через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити виділятимуть шляхом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України.

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від місткості Фонду.

Відомо, що значна частка інвестиційної частини Плану в Україні та Рамкової інвестиційної програми буде призначена для зелених інвестицій.

Що цьому передувало

1 лютого лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на 50 млрд євро. 17 млрд євро — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро Україна розраховує отримати у березні.

20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні Ukraine Facility на 2024—2027 роки на 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів. У жовтні Європарламент вніс зміни до бюджету ЄС, щоб профінансувати цей фонд. Поширити

Фонд допомоги Україні створили за рішенням саміту лідерів ЄС у грудні 2023 року, проте затвердити виділення 50 млрд євро не змогли, оскільки рішення заблокувала Угорщина.