Рада ЄС та Європарламент узгодили новий механізм підтримки України

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті Євросоюзу.
Що відомо про новий механізм підтримки України
Зазначається, що Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.
Механізм підтримки в Україні структурують за трьома компонентами:
Очікується, що український Кабмін розробить спеціальний план, що визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави надаватиметься на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.
Також у межах Українського рамкового інвестиційного інструменту Євросоюз надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і поєднуватиме гранти та кредити від державних та приватних інституцій.
Третя складова — це допомога Європейського Союзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні робити законодавство відповідним до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.
Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду.
Загальний бюджет фонду 50 мільярдів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.
Гранти виділятимуть через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити виділятимуть шляхом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України.
Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від місткості Фонду.
Відомо, що значна частка інвестиційної частини Плану в Україні та Рамкової інвестиційної програми буде призначена для зелених інвестицій.
Що цьому передувало
1 лютого лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на 50 млрд євро. 17 млрд євро — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро Україна розраховує отримати у березні.
Фонд допомоги Україні створили за рішенням саміту лідерів ЄС у грудні 2023 року, проте затвердити виділення 50 млрд євро не змогли, оскільки рішення заблокувала Угорщина.
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