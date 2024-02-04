За словами першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко, Україна очікує отримання першого траншу у рамках допомоги ЄС розміром в 50 млрд євро вже у березні цього року.
Що відомо про терміни отримання першого траншу у рамках програми ЄС Ukraine Facility
При цьому Свириденко зазначила, що виключно коштами ЄС Україна не зможе перекрити дефіцит держбюджету.
Коли Україна зможе отримати артснаряди від ЄС
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 тис снарядів.
Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.
Боррель заявив, що до березня Україна отримає 52% від поставленої цілі і водночас звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.
Він нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-