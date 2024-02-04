За словами першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко, Україна очікує отримання першого траншу у рамках допомоги ЄС розміром в 50 млрд євро вже у березні цього року.

Що відомо про терміни отримання першого траншу у рамках програми ЄС Ukraine Facility

Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки, - зазначила міністр. Поширити

При цьому Свириденко зазначила, що виключно коштами ЄС Україна не зможе перекрити дефіцит держбюджету.

Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС, - зазначила міністр. Поширити

Коли Україна зможе отримати артснаряди від ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 тис снарядів.

Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.

Боррель заявив, що до березня Україна отримає 52% від поставленої цілі і водночас звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною, - зазначає керівник Європейської дипломатії. Поширити

Він нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.