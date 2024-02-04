В правительстве назвали сроки получения первого транша в рамках помощи ЕС

По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, Украина ожидает получения первого транша в рамках помощи ЕС в размере 50 млрд евро уже в марте этого года.
Что известно о сроках получения первого транша в рамках программы ЕС Ukraine Facility
При этом Свириденко отметила, что исключительно по средствам ЕС Украина не сможет перекрыть дефицит госбюджета.
Когда Украина сможет получить артснаряды от ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что еще в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Согласно полученным данным, уже к марту 2024 года Украина получит 524 тыс. снарядов.
Украина получит половину от обещанного Европейским Союзом миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.
Боррель заявил , что к марту Украина получит 52% от поставленной цели и в то же время обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.
Он напомнил о дефиците боеприпасов в мире и проблемах в цепочке поставок. А также то, что для новых инвестиций нужно больше времени, поэтому это одна из причин задержки.
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