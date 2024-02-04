В правительстве назвали сроки получения первого транша в рамках помощи ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

В правительстве назвали сроки получения первого транша в рамках помощи ЕС

Юлия Свириденко
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, Украина ожидает получения первого транша в рамках помощи ЕС в размере 50 млрд евро уже в марте этого года.

Что известно о сроках получения первого транша в рамках программы ЕС Ukraine Facility

Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 млрд. евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 млрд. евро прямой бюджетной поддержки, - отметила министр.

При этом Свириденко отметила, что исключительно по средствам ЕС Украина не сможет перекрыть дефицит госбюджета.

Поэтому мы надеемся, что американские партнеры последуют примеру ЕС, - отметила министр.

Когда Украина сможет получить артснаряды от ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что еще в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Согласно полученным данным, уже к марту 2024 года Украина получит 524 тыс. снарядов.

 Украина получит половину от обещанного Европейским Союзом миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.

Боррель заявил , что к марту Украина получит 52% от поставленной цели и в то же время обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.

Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы вдали от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной, отмечает руководитель Европейской дипломатии.

Он напомнил о дефиците боеприпасов в мире и проблемах в цепочке поставок. А также то, что для новых инвестиций нужно больше времени, поэтому это одна из причин задержки.

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