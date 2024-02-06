Совет ЕС и Европарламент согласовали новый механизм поддержки Украины

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия нового механизма поддержки Украины через создание Украинского фонда на сумму 50 млрд евро в бюджете Евросоюза.

Что известно о новом механизме поддержки Украины

ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Механизм для Украины позволит нам направить последовательную и предполагаемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу восстановить свою страну в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессивной войной. В то же время, эта поддержка поможет Украине продвигать реформы и усилия по модернизации, необходимые ей для продвижения на пути к будущему членству в ЕС, — отметил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Отмечается, что Украинский фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единственный инструмент, который позволит оказывать широкую, предполагаемую и гибкую помощь для Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, связанным с войной.

Механизм поддержки в Украине структурируют по трем компонентам:

Ожидается, что украинский Кабмин разработает специальный план, который определит намерения по восстановлению, восстановлению и модернизации страны, а также планы реформ в рамках процесса вхождения в ЕС. Финансовая поддержка в форме грантов и кредитов для Украины будет предоставляться на основе имплементации этого плана, с соблюдением необходимых условий и временного расписания выплат.

Также в рамках Украинского рамочного инвестиционного инструмента Евросоюз будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и совмещать гранты и кредиты от государственных и частных институций.

Третья составляющая — это помощь Европейского Союза в рамках вхождения Украины в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине делать законодательство соответствующим законодательству ЕС, а также выполнить структурные реформы на пути к членству в ЕС в будущем.

Достигнутая между Европейским парламентом и Советом ЕС предварительная договоренность определяет финансовые аспекты в контексте создания Украинского фонда.

Общий бюджет фонда 50 млрд евро распределят так: 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.

Гранты будут выделять через новый специализированный инструмент, предложенный для создания в рамках среднесрочного пересмотра многолетнего бюджета ЕС. Кредиты будут выделяться путем резервов собственных ресурсов ЕС, подобно финансированию, которое применялось при выполнении макрофинансовой помощи для Украины.

Украина может запросить, в рамках Украинского плана, на авансовый платеж в сумме до 7 процентов от емкости Фонда.

Известно, что большая часть инвестиционной части Плана в Украине и Рамочной инвестиционной программы будет предназначена для зеленых инвестиций.

Что этому предшествовало

1 февраля лидеры стран-членов ЕС единогласно согласовали финансовую поддержку Украины в 50 млрд евро. 17 млрд евро — это прямая финансовая помощь Украине, а остальные — кредиты, которые Киев будет получать в течение следующих четырех лет. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро Украина рассчитывает получить в марте .

20 июня 2023 года Еврокомиссия предложила создать Фонд помощи Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы на 50 млрд евро в виде грантов и кредитов. В октябре Европарламент внес изменения в бюджет ЕС, чтобы профинансировать этот фонд. Поделиться

Фонд помощи Украине создали по решению саммита лидеров ЕС в декабре 2023 года, однако утвердить выделение 50 млрд. евро не смогли, поскольку решение заблокировала Венгрия.