Рада підтримала призначення ще трьох міністрів. Про кого йдеться

5 вересня Верховна Рада України проголосувала за призначення ще трьох міністрів: Ольги Стефанішиної, Олексія Кулеби та Світлани Гринчук.

Стефанішину призначили віцепрем’єркою з питань євроінтеграції — міністеркою юстиції

Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністеркою юстиції.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення Стефанішиної проголосували 253 народних депутати. Поширити

Ольга Стефанішина

4 червня 2020 року Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

До того вона працювала генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

4 вересня Верховна Рада підтримала її відставку з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. В цей день Верховна Рада також підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи, чий мандат приєднали до Стефанішиної.

Олексій Кулеба

ВР призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення, міністром розвитку громад

Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.

За призначення Олексія Кулеби проголосували 240 народних депутатів.

Як відомо, з листопада 2019 року Кулеба обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради. З січня 2021 року призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. З лютого 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації. З березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації. Поширити

З травня 2022 року призначений головою Київської обладміністрації.

Указом Президента України 24 січня 2023 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.

Світлана Гринчук

Міндовкілля очолила Світлана Гринчук

Верховна Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Призначення Гринчук було підтримано 246 голосами народних депутатів.

Відомо, що у 2016 році Світлана Гринчук очолила Департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві навколишнього середовища. Опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

У 2019 році обіймала посаду радниці глави уряду. Займалася питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату. Поширити

5 вересня 2023 року Гринчук обійняла посаду заступниці міністра енергетики, також керувала Офісом підтримки реформ при відомстві.

4 вересня Верховна Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Цю посаду він обіймав з 14 квітня 2022 року.

Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

Верховна Рада 5 вересня призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів. Поширити

На засіданні 5 вересня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.