Ротації в уряді. Оприлюднено список нових міністрів

На засіданні фракції "Слуга народу" 4 вересня був присутній президент України Володимир Зеленський. Він переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів.

Стало відомо імена майбутніх очільників низки українських міністерств

Президент переконував, що це консолідована позиція всіх. Що такі зміни треба прийняти. Президент озвучив кандидатуру на міністра закордонних справ, оскільки це його квота — Андрія Сибігу. Також він перелічив інших кандидатів, яких пропонується призначити в уряд, — сказав співрозмовник у фракції.

На засіданні також був присутній прем’єр-міністр та всі кандидати, яких планується завтра назначити в уряд, для представлення та спілкування з нардепами зі "Слуги народу".

Пізніше інформацію про нові кандидатури членів Кабміну офіційно підтвердив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував. На порядку денному — кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це. Поширити

За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:

МЗС — Андрій Сибіга.

Мінрегіонів-віцепремʼєр — Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.

Міністр юстиції-віцепремʼєрка з євроінтеграції — Ольга Стефанішина.

Мінветеранів — Наталія Калмикова.

Міністерство культури та інформаційної політики — Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.

Мінагрополітики — Віталій Коваль.

Мінмолоді — Матвій Бідний.

Мінекології — Світлана Гринчук.

Мінстратегпром — Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

За словами Арахамії, у фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців та шукають його очільника.

Можливо, після зустрічі з Зеленським 5 вересня у Раді вдасться звільнити тих міністрів, яких не вдалось звільнити сьогодні, а також призначити нових кандидатів.

Перезавантаження членів Кабміну: що відомо

3 вересня декілька міністрів подали заяви на звільнення, а вже 4 вересня на засіданні народні депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Але нардепи не підтримали відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна. Поширити

Свого звільнення очікує також голова МЗС Дмитро Кулеба, він написав заяву про відставку сьогодні.

Кулеба, ймовірно, очолити одне з важливих посольств. Йдеться про його призначення до Брюсселя — де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.