Ротации в правительстве. Обнародован список новых министров

На заседании фракции "Слуга народа" 4 сентября присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он убеждал народных депутатов принять его концепцию изменений в правительстве после того, как Рада сегодня провалила ряд голосований об увольнении министров.

Стали известны имена будущих руководителей ряда украинских министерств

Президент убеждал, что это консолидированная позиция всех. Что такие изменения нужно принять. Президент озвучил кандидатуру на министра иностранных дел, поскольку это его квота — Андрея Сибигу. Также он перечислил других кандидатов, которых предлагается назначить в правительство, сказал собеседник во фракции.

На заседании также присутствовал премьер-министр и все кандидаты, которых планируется завтра назначить в правительство для представления и общения с нардепами из "Слуги народа".

Позже информацию о новых кандидатурах членов Кабмина официально подтвердил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировало. В повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось заранее. К нам присоединился Президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. Поделиться

По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

МИД — Андрей Сибига.

Минрегионов-вицепремьер — Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, он будет разделен по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина.

Минветеранов — Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. На данном этапе нужно усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

Минагрополитики — Виталий Коваль.

Минмолодежи — Матвей Бедный.

Минэкологии — Светлана Гринчук.

Минстратегпром — Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

По словам Арахамии, во фракции обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев и ищут его руководителя.

Возможно, после встречи с Зеленским 5 сентября в Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.

Перезагрузка членов Кабмина: что известно

3 сентября несколько министров подали заявления на увольнение, а уже 4 сентября на заседании народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюску из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Но нардепы не поддержали отставку Ирины Верещук с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Поделиться

Своего увольнения ожидает также глава МИД Дмитрий Кулеба, он написал заявление об отставке сегодня.

Кулеба, вероятно, возглавит одно из важных посольств. Речь идет о его назначении в Брюссель, где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.