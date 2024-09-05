Рада поддержала назначение еще трех министров. О ком идет речь

5 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за назначение еще трех министров: Ольги Стефанишиной, Алексея Кулебы и Светланы Гринчук.

Стефанишину назначили вице-премьером по вопросам евроинтеграции — министром юстиции

Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за назначение Стефанишиной проголосовали 253 народных депутата. Поделиться

Ольга Стефанишина

4 июня 2020 года Стефанишина была назначена вице-премьером-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

До этого она работала генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

4 сентября Верховная Рада поддержала ее отставку с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этот день Верховная Рада также поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи, чей мандат присоединили к Стефанишиной.

Алексей Кулеба

ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению, министром развития громад

Верховная Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий.

За назначение Алексея Кулебы проголосовали 240 народных депутатов.

Как известно, с ноября 2019 Кулеба занимал должность директора Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета. С января 2021 года назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий. С февраля 2022 года работал главой Киевской областной государственной администрации. С марта 2022 назначен советником патронатной службы начальника Киевской областной военной администрации. Поделиться

С мая 2022 года назначен главой Киевской обладминистрации.

Указом Президента Украины 24 января 2023 г. назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Светлана Гринчук

Министерство защиты окружающей среды возглавила Светлана Гринчук

Верховная Рада поддержала назначение Светланы Гринчук на должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Назначение Гринчука было поддержано 246 голосами народных депутатов.

Известно, что в 2016 году Светлана Гринчук возглавила Департамент по изменению климата и защите озонового слоя в Министерстве окружающей среды. Занималась ратификацией и имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

В 2019 году занимала должность советницы главы правительства. Занималась вопросами охраны природы и конфигурации климата. Поделиться

5 сентября 2023 года Гринчук заняла должность замминистра энергетики, также руководила Офисом поддержки реформ при ведомстве.

4 сентября Верховная Рада поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Этот пост он занимал с 14 апреля 2022 года.

Совет назначил нового главу МИД вместо Кулебы

Верховная Рада назначила 5 сентября Министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев. Поделиться

На заседании 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.