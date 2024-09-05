Рада поддержала назначение еще трех министров. О ком идет речь

5 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за назначение еще трех министров: Ольги Стефанишиной, Алексея Кулебы и Светланы Гринчук.
Главные тезисы
- Новые должности в Кабмине получили Ольга Стефанишина, Алексей Кулеба и Светлана Гринчук.
- Ольга Стефанишина назначена вице-премьером-министром по вопросам евроинтеграции и министром юстиции.
- Алексей Кулеба стал вице-премьером по восстановлению и министром развития громад и территорий.
- Светлана Гринчук возглавила Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Стефанишину назначили вице-премьером по вопросам евроинтеграции — министром юстиции
Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
4 июня 2020 года Стефанишина была назначена вице-премьером-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
До этого она работала генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
4 сентября Верховная Рада поддержала ее отставку с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этот день Верховная Рада также поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи, чей мандат присоединили к Стефанишиной.
ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению, министром развития громад
Верховная Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий.
За назначение Алексея Кулебы проголосовали 240 народных депутатов.
С мая 2022 года назначен главой Киевской обладминистрации.
Указом Президента Украины 24 января 2023 г. назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Министерство защиты окружающей среды возглавила Светлана Гринчук
Верховная Рада поддержала назначение Светланы Гринчук на должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Назначение Гринчука было поддержано 246 голосами народных депутатов.
Известно, что в 2016 году Светлана Гринчук возглавила Департамент по изменению климата и защите озонового слоя в Министерстве окружающей среды. Занималась ратификацией и имплементацией Парижского климатического соглашения и обеспечением выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.
5 сентября 2023 года Гринчук заняла должность замминистра энергетики, также руководила Офисом поддержки реформ при ведомстве.
4 сентября Верховная Рада поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Этот пост он занимал с 14 апреля 2022 года.
Совет назначил нового главу МИД вместо Кулебы
Верховная Рада назначила 5 сентября Министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.
На заседании 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.
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