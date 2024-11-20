Рада підтримала відстрочку від мобілізації для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Верховна Рада 20 листопада прийняла в цілому два законопроєкти, що стосуються окремих аспектів мобілізації та звільнення з військової служби.

Рада підтримала відстрочку від мобілізації для людей, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні

Як зазначається, за законопроєкт № 12104 проголосували 304 народні депутати.

Документ спрямований на усунення правової невизначеності щодо відстрочки від призову на військову службу для жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти внаслідок бойових дій.

Під близькими родичами розуміються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, а також рідні або неповнорідні брати й сестри (неповнорідними є ті, хто має спільного лише одного з батьків).

Законопроєкт пропонує внести зміни до пункту 4 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", уточнивши право на відстрочку в таких випадках.

Крім того, парламент підтримав у цілому законопроєкт №11531, який надає право на звільнення з військової служби особам, чиї неповнорідні брат або сестра загинули чи зникли безвісти під час бойових дій.

Рада скасувала мобілізацію для обмежено придатних до 25 років

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

Тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мобілізація охоплювала військовозобов'язаних чоловіків віком від 27 до 60 років, а призовники від 18 до 27 років могли долучитися до служби добровільно. У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє мобілізацію з 25 років.

Чоловіки віком від 18 до 25 років залишаються в статусі призовників, однак деякі з них все одно підлягають мобілізації. Зокрема, це стосується тих, хто:

пройшов строкову службу;

закінчив військовий навчальний заклад або військову кафедру, здобувши відповідну спеціальність;

визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час, але придатним у воєнний.

Навесні набув чинності закон, який скасував статус "обмежено придатний". Через це українці, які мали цей статус, автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо їм менш як 25 років.