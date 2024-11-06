В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

Верховна Рада України
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

Головні тези:

  • В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію на щонайменше 90 днів.
  • Це вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни в країні.
  • Воєнний стан передбачає обмеження свободи руху та інші обмеження для громадян.
  • Загальна мобілізація надає право призивати громадян віком від 18 до 60 років на службу в армії.
  • Діючий закон про мобілізацію вимагає оновлення облікових даних громадян віком від 18 до 60 років, включаючи номер телефону та адресу проживання.

До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Останній раз Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у серпні, до 10 листопада.

Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

18 травня 2024 року в Україні набув чинності комплексний закон про мобілізацію. Який серед іншого передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Йдеться про номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Виконати цю вимогу громадяни мали б до 16 липня включно. Після чого на порушників можуть накласти штраф, а також їм можуть відправити повістки поштою.

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