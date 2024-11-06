В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Главные тезисы
- Продление военного положения и общей мобилизации в Украине на минимум 90 дней - это 13-е аналогичное решение за время ведения полномасштабной войны в стране.
- Военное положение включает ограничения свободы движения и другие ограничения для граждан, а общая мобилизация дает право призывать на службу граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
- Действующий закон о мобилизации в Украине требует обновления учетных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, включая номер телефона и адрес проживания.
- Сроки действия военного положения и мобилизации в Украине установлены с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
- Ввод военного положения и мобилизации означает ограничения для граждан, включая проверку документов, осмотр имущества, а также комендантский час. Общая мобилизация предполагает призыв граждан на службу в армии в определенном возрастном диапазоне.
До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация
Согласно законам военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Последний раз Владимир Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в августе до 10 ноября.
Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.
Военное состояние и мобилизация в Украине.
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.
Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.
По закону во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.
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