Совет поддержал отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне

Верховная Рада 20 ноября приняла в целом два законопроекта, касающихся отдельных аспектов мобилизации и увольнения с военной службы/

Совет поддержал отсрочку от мобилизации для людей, чьи родственники погибли или пропали без вести на войне

Как отмечается, за законопроект № 12104 проголосовали 304 народных депутата.

Документ направлен на устранение правовой неопределенности относительно отсрочки от призыва на военную службу для женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате боевых действий.

Под близкими родственниками понимаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, а также родные или неполнородные братья и сестры (неполнородны те, кто имеет общего только одного из родителей).

Законопроект предлагает внести изменения в пункт 4 части третьей статьи 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", уточнив право на отсрочку в таких случаях.

Кроме того, парламент поддержал в целом законопроект №11531 , предоставляющий право на увольнение с военной службы лицам, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Совет отменил мобилизацию для ограниченно годных до 25 лет

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус «ограниченно пригодных».

Тех, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения мобилизация охватывала военнообязанных мужчин от 27 до 60 лет, а призывники от 18 до 27 лет могли присоединиться к службе добровольно. В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию с 25 лет.

Мужчины от 18 до 25 лет остаются в статусе призывников, однако некоторые из них все равно подлежат мобилизации. В частности, это касается тех, кто:

прошел срочную службу;

окончил военное учебное заведение или военную кафедру, получив соответствующую специальность;

признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время, но пригодным в военное.

Весной вступил в силу закон, отменивший статус "ограниченно подходящий". Поэтому украинцы, имевшие этот статус, автоматически стали военнообязанными, даже если им менее 25 лет.