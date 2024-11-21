Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ

Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення до служби для військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Тепер військова служба і дія контракту будуть продовжені.

Що передбачатиме законопроєкт

Як зазначається, законопроєкт №12095 підтримали 253 депутати.

Документ встановлює правові гарантії для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби чи дезертирували, але добровільно вирішили повернутися та продовжити службу.

Основні положення закону:

Поновлення служби: У період дії воєнного стану військові, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, можуть добровільно повернутися до місця проходження служби. У такому разі їх військова служба і дія контракту продовжуються.

Соціальні гарантії: Відновлюються виплати грошового забезпечення, продовольче та речове забезпечення, інші види соціальних гарантій та пільг.

Кримінальні провадження: Наявність відкритих кримінальних проваджень не є підставою для відмови у продовженні служби та контракту.

Військовослужбовці, які бажають повернутися до служби після самовільного залишення частин, раніше не мали для цього правового механізму. Раніше командири могли поновлювати службу таких осіб лише за наявності відповідних документів слідчих чи судових органів. Поширити

Що цьому передувало

У серпні Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє звільняти від кримінальної відповідальності військових, які вперше вчинили самовільне залишення частини або дезертирство, за умови їх добровільного повернення до місця служби.