Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ

Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення до служби для військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Тепер військова служба і дія контракту будуть продовжені.
Головні тези:
- Законопроєкт про добровільне повернення до служби для військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, отримав підтримку у Верховній Раді.
- Основні положення закону передбачають поновлення служби та соціальних гарантій для військовослужбовців, які добровільно вирішили повернутися та продовжити службу.
- Військовослужбовці можуть отримати виплати грошового забезпечення, продовольче та речове забезпечення, інші соціальні гарантії та пільги при поверненні на службу.
- Наявність кримінальних проваджень не перешкоджає продовженню служби та контракту для військовослужбовців, які бажають повернутися після самовільного залишення частини або дезертирства.
- Закон дозволяє військовим, які порушили статті 407 чи 408 у період воєнного стану, бути звільненими від кримінальної відповідальності за умови їх добровільного повернення до місця служби.
Що передбачатиме законопроєкт
Як зазначається, законопроєкт №12095 підтримали 253 депутати.
Документ встановлює правові гарантії для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби чи дезертирували, але добровільно вирішили повернутися та продовжити службу.
Основні положення закону:
Поновлення служби: У період дії воєнного стану військові, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, можуть добровільно повернутися до місця проходження служби. У такому разі їх військова служба і дія контракту продовжуються.
Соціальні гарантії: Відновлюються виплати грошового забезпечення, продовольче та речове забезпечення, інші види соціальних гарантій та пільг.
Кримінальні провадження: Наявність відкритих кримінальних проваджень не є підставою для відмови у продовженні служби та контракту.
Що цьому передувало
У серпні Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє звільняти від кримінальної відповідальності військових, які вперше вчинили самовільне залишення частини або дезертирство, за умови їх добровільного повернення до місця служби.
Згідно з цим законом, військові, які під час воєнного стану вперше порушили статті 407 (самовільне залишення) чи 408 (дезертирство), можуть бути звільнені від відповідальності, якщо до завершення досудового розслідування добровільно повідомлять про своє бажання повернутися.
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