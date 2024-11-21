Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ
Категория
Украина
Дата публикации

Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ

Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении в службу для военных, которые впервые самовольно покинули часть или дезертировали. Теперь военная служба и действие контракта будут продолжены.

Главные тезисы

  • Законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ был поддержан 253 депутатами
  • Восстановление службы и действие контракта для военных, добровольно вернувшихся, будет продолжено
  • Закон предусматривает социальные гарантии, включая выплаты денежного довольствия, продовольственное обеспечение и другие льготы
  • Открытые уголовные производства не будут препятствовать продлению службы и контракта для военнослужащих, желающих вернуться после самовольного ухода
  • Ранее отсутствовал правовой механизм для добровольного возвращения на службу военных, покинувших часть или дезертировавших

Что будет предусматривать законопроект

Как отмечается, законопроект №12095 поддержали 253 депутата.

Документ устанавливает правовые гарантии военнослужащим, которые самовольно покинули место службы или дезертировали, но добровольно решили вернуться и продолжить службу.

Основные положения закона:

  • Восстановление службы: В период действия военного положения военные, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут добровольно вернуться к месту прохождения службы. В таком случае их военная служба и действие контракта продолжаются.

  • Социальные гарантии: Возобновляются выплаты денежного довольствия, продовольственное и вещевое обеспечение, другие виды социальных гарантий и льгот.

  • Уголовные производства: Наличие открытых уголовных производств не является основанием для отказа в продлении службы и контракта.

Военнослужащие, желающие вернуться в службу после самовольного ухода из частей, ранее не имели для этого правового механизма. Ранее командиры могли возобновлять службу таких лиц только при наличии соответствующих документов следственных или судебных органов.

Что этому предшествовало

В августе Верховная Рада приняла закон, разрешающий освобождать от уголовной ответственности военных, впервые совершивших самовольное оставление части или дезертирство, при условии их добровольного возвращения к месту службы.

Согласно этому закону, военные, во время военного положения впервые нарушившие статьи 407 (самовольное оставление) или 408 (дезертирство), могут быть освобождены от ответственности, если до завершения досудебного расследования добровольно сообщат о своем желании вернуться.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Третьей штурмовой дали советы, как уменьшить количество СОЧ в армии
Дмитрий Кухарчук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бригады ВСУ призвали военных возвращаться на службу после СЗЧ
Бригады ВСУ призвали военных возвращаться на службу после СЗЧ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Совет поддержал отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне
Совет поддержал отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?