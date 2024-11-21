Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ

Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении в службу для военных, которые впервые самовольно покинули часть или дезертировали. Теперь военная служба и действие контракта будут продолжены.
Главные тезисы
- Законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ был поддержан 253 депутатами
- Восстановление службы и действие контракта для военных, добровольно вернувшихся, будет продолжено
- Закон предусматривает социальные гарантии, включая выплаты денежного довольствия, продовольственное обеспечение и другие льготы
- Открытые уголовные производства не будут препятствовать продлению службы и контракта для военнослужащих, желающих вернуться после самовольного ухода
- Ранее отсутствовал правовой механизм для добровольного возвращения на службу военных, покинувших часть или дезертировавших
Что будет предусматривать законопроект
Как отмечается, законопроект №12095 поддержали 253 депутата.
Документ устанавливает правовые гарантии военнослужащим, которые самовольно покинули место службы или дезертировали, но добровольно решили вернуться и продолжить службу.
Основные положения закона:
Восстановление службы: В период действия военного положения военные, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут добровольно вернуться к месту прохождения службы. В таком случае их военная служба и действие контракта продолжаются.
Социальные гарантии: Возобновляются выплаты денежного довольствия, продовольственное и вещевое обеспечение, другие виды социальных гарантий и льгот.
Уголовные производства: Наличие открытых уголовных производств не является основанием для отказа в продлении службы и контракта.
Что этому предшествовало
В августе Верховная Рада приняла закон, разрешающий освобождать от уголовной ответственности военных, впервые совершивших самовольное оставление части или дезертирство, при условии их добровольного возвращения к месту службы.
Согласно этому закону, военные, во время военного положения впервые нарушившие статьи 407 (самовольное оставление) или 408 (дезертирство), могут быть освобождены от ответственности, если до завершения досудебного расследования добровольно сообщат о своем желании вернуться.
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