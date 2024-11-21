Совет поддержал законопроект о добровольном возвращении на службу впервые ушедших в СЗЧ

Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении в службу для военных, которые впервые самовольно покинули часть или дезертировали. Теперь военная служба и действие контракта будут продолжены.

Что будет предусматривать законопроект

Как отмечается, законопроект №12095 поддержали 253 депутата.

Документ устанавливает правовые гарантии военнослужащим, которые самовольно покинули место службы или дезертировали, но добровольно решили вернуться и продолжить службу.

Основные положения закона:

Восстановление службы: В период действия военного положения военные, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут добровольно вернуться к месту прохождения службы. В таком случае их военная служба и действие контракта продолжаются.

Социальные гарантии: Возобновляются выплаты денежного довольствия, продовольственное и вещевое обеспечение, другие виды социальных гарантий и льгот.

Уголовные производства: Наличие открытых уголовных производств не является основанием для отказа в продлении службы и контракта.

Военнослужащие, желающие вернуться в службу после самовольного ухода из частей, ранее не имели для этого правового механизма. Ранее командиры могли возобновлять службу таких лиц только при наличии соответствующих документов следственных или судебных органов. Поделиться

Что этому предшествовало

В августе Верховная Рада приняла закон, разрешающий освобождать от уголовной ответственности военных, впервые совершивших самовольное оставление части или дезертирство, при условии их добровольного возвращения к месту службы.