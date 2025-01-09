Рада подовжила термін добровільного повернення після СЗЧ

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження терміну для добровільного повернення військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), до 1 березня 2025 року.

Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року

Як повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, "за" проголосували 298 народних депутатів, ще 21 парламентар утримався.

Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 01 березня 2025 року. Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність, — повідомила Верещук. Поширити

Це рішення спрямоване на створення умов для повернення військовослужбовців до лав Збройних Сил України.

У Третій штурмовій дали поради, як зменшити кількість СЗЧ у війську

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, який ефективний підхід допоможе запобігти випадкам самовільного залишення частини (СЗЧ — ред.) воїнами Сил оборони України. Окрім того, він зазначив, що Третя штурмова готова прийняти усіх СЗЧшників, які хочуть продовжити боротьбу за незалежність нашої країни.

Дмитро Кухарчук звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед повʼязана з абсолютно не правильною організацією військ.

Як зазначає “Сліп”, командир — це не займана посада , а відповідність займаній посаді.

За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому ввижається командиру, як єдина доступна аксіома.

Боєць дивиться тікток з усією «зрадою», яку там насаджує противник через ІПСО, а тут ще й командир, який робить не весь комплекс засобів щоб зберегти його життя. Це не означає що командир довб**об, адже так працює система, згідно статуту, це не означає що боєць — сцикун, адже так працює мозок, згідно інстинктів.

Це означає що терміново потрібно робити AAR і адаптуватися до нової війни з новими викликами.

Комбат 3 ОШБр наголошує, що потрібно планувати всю систему , починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав і правильно саме так, як відчуває командир, який відчуває спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ — це організм , де він мозок.