Верховная Рада Украины приняла решение о продлении срока для добровольного возвращения самовольно покинувших части военных (СЗЧ) до 1 марта 2025 года.
Главные тезисы
- Продление срока для добровольного возвращения военных из СЗЧ до 2025 года будет способствовать созданию условий для их возвращения в ряды Вооруженных Сил Украины.
- Командир батальона делится советами по предотвращению самовольного ухода из части и подчеркивает необходимость адаптации к новым вызовам современной войны.
- Необходимо планировать систему военных операций на основе нового эмпирического опыта и военных реалий для эффективной борьбы с врагом.
- Командир отмечает важность родства командира с подразделением и отмечает важность ощущения организма подразделения для успешного управления.
- Узнайте больше о ситуации на фронте и мнениях командира батальона в интервью, где он анализирует планы победы и прогнозирует дальнейшее развитие событий на поле боя.
Совет продлил срок добровольного возвращения из СЗЧ до 1 марта 2025 года
Как сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, "за" проголосовали 298 народных депутатов, еще 21 парламентарий воздержался.
Это решение направлено на создание условий для возвращения военнослужащих в ряды Вооруженных Сил Украины.
В Третьей штурмовой дали советы, как уменьшить количество СЗЧ в армии
Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук пояснил, какой эффективный подход поможет предотвратить случаи самовольного ухода из части (СЗЧ — ред.) воинами Сил обороны Украины. Кроме того, он отметил, что Третья штурмовая готова принять всех СВЧников, которые хотят продолжить борьбу за независимость нашей страны.
Дмитрий Кухарчук обращает внимание на то, что растущее количество СЗЧ прежде всего связано с совершенно неправильной организацией войск.
Как отмечает "Слип", командир - это не занимаемая должность, а соответствие занимаемой должности.
По его словам, отсутствие лидерства проявляется в нежелании адаптироваться к существующему характеру боевых действий, где выполнение задач по старинке видится командиру, как единственная доступная аксиома.
Боец смотрит текток со всей «изменной», которую там насаживает противник через ИПСО, а тут еще и командир, который делает не весь комплекс средств, чтобы сохранить его жизнь. Это не значит, что командир долб*об, ведь так работает система, согласно уставу, это не значит, что боец — сцыкун, ведь так работает мозг, согласно инстинктам.
Это означает, что срочно нужно делать AAR и адаптироваться к новой войне с новыми вызовами.
Комбат 3 ОШБр подчеркивает, что нужно планировать всю систему, начиная от рекрутинга до планирования и выполнения задач не по старым методикам, а учитывая новый эмпирический опыт, который в военных учебниках пока никто не описал и правильно именно так, как испытывает испытывающий командир. родство с подразделением, ведь его подразделение – это организм, где он мозг.
Смотрите: Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук а интервью Online.UA рассказал о ситуации на фронте, оценил План победы Владимира Зеленского и дал свой прогноз дальнейшего развития событий на поле боя.
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