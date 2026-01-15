Рада прийняла за основу законопроєкт щодо гуманного ставлення до тварин

15 січня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який приводить деякі законодавчі акти у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо гуманного ставлення до тварин

Як зазначається на сайті Верховної Ради, йдеться про проєкт Закону № 11328.

Метою законопроєкту є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин.

Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", зокрема визначає такі терміни як

"інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами",

"залишення тварин напризволяще",

"належні умови утримання тварин",

"благополуччя тварин",

"особа, яка утримує домашню тварину",

"племінна домашня тварина",

"догхантери".

Також він доповнює основні принципи і правила захисту тварин від жорстокого поводження, а також передбачаються зміни до закону України "Про місцеве самоврядування" в частині організації та здійснення заходів інформаційного та освітнього характеру, розробки та затвердження інформаційних та освітніх програм щодо гуманного поводження з тваринами, здійснення вилову безпритульних або залишених напризволяще тварин тощо.

Як йдеться у пояснювальній записці, у 2013 році Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Частина її норм була імплементована в українське законодавство. Проте повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України поставило перед нові виклики в сфері захисту тварин від жорстокого поводження тощо. тому норми Конвенції потребують подальшої імплементації. Поширити

За словами зоозахисників, проблема безпритульних та залишених напризволяще тварин гостро стояла ще до війни, але зараз вона безумовно стала серйознішою.