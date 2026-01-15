Рада приняла за основу законопроект о гуманном отношении к животным
Рада приняла за основу законопроект о гуманном отношении к животным

Верховная Рада Украины
Рада
15 января Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, приводящий некоторые законодательные акты в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.

Главные тезисы

  • Принятый законопроект в Украине направлен на гуманное обращение с животными и соответствует требованиям Европейской конвенции.
  • Закон предусматривает определение сроков и правил защиты животных от жестокого обращения, а также расширение полномочий органов местного самоуправления.
  • Имплементация норм Европейской конвенции о защите домашних животных считается важным шагом в усовершенствовании законодательного регулирования в этой сфере.

Рада приняла в первом чтении законопроект о гуманном отношении к животным

Как говорится на сайте Верховной Рады, речь идет о проекте Закона №11328.

Целью законопроекта является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", в частности, определяет такие сроки как

  • "информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными",

  • "оставление животных на произвол судьбы",

  • "надлежащие условия содержания животных",

  • "благополучие животных",

  • "лицо, которое содержит домашнее животное",

  • "племенное домашнее животное",

  • "догхантеры".

Также он дополняет основные принципы и правила защиты животных от жестокого обращения, а также предусматриваются изменения в закон Украины "О местном самоуправлении" в части организации и осуществления мероприятий информационного и образовательного характера, разработки и утверждения информационных и образовательных программ по гуманному обращению с животными, вылова беспризорных или оставленных на произвол судьбы.

Как говорится в пояснительной записке, в 2013 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по защите домашних животных. Часть ее норм была имплементирована в украинском законодательстве. Однако полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины поставило перед новыми вызовами в сфере защиты животных от жестокого обращения и т.д. поэтому нормы Конвенции нуждаются в дальнейшей имплементации.

По словам зоозащитников, проблема бездомных и оставленных на произвол судьбы животных остро стояла еще до войны, но сейчас она, безусловно, стала серьезнее.

В Украине есть необходимость усовершенствования законодательного урегулирования ответственного и гуманного отношения к животным, соблюдения их благополучия, а также расширения полномочий органов местного самоуправления в этой сфере.

