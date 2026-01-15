Рада приняла за основу законопроект о гуманном отношении к животным

15 января Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, приводящий некоторые законодательные акты в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.
Главные тезисы
- Принятый законопроект в Украине направлен на гуманное обращение с животными и соответствует требованиям Европейской конвенции.
- Закон предусматривает определение сроков и правил защиты животных от жестокого обращения, а также расширение полномочий органов местного самоуправления.
- Имплементация норм Европейской конвенции о защите домашних животных считается важным шагом в усовершенствовании законодательного регулирования в этой сфере.
Рада приняла в первом чтении законопроект о гуманном отношении к животным
Как говорится на сайте Верховной Рады, речь идет о проекте Закона №11328.
Целью законопроекта является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных.
Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", в частности, определяет такие сроки как
"информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными",
"оставление животных на произвол судьбы",
"надлежащие условия содержания животных",
"благополучие животных",
"лицо, которое содержит домашнее животное",
"племенное домашнее животное",
"догхантеры".
Также он дополняет основные принципы и правила защиты животных от жестокого обращения, а также предусматриваются изменения в закон Украины "О местном самоуправлении" в части организации и осуществления мероприятий информационного и образовательного характера, разработки и утверждения информационных и образовательных программ по гуманному обращению с животными, вылова беспризорных или оставленных на произвол судьбы.
По словам зоозащитников, проблема бездомных и оставленных на произвол судьбы животных остро стояла еще до войны, но сейчас она, безусловно, стала серьезнее.
В Украине есть необходимость усовершенствования законодательного урегулирования ответственного и гуманного отношения к животным, соблюдения их благополучия, а также расширения полномочий органов местного самоуправления в этой сфере.
