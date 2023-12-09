Рада прийняла закон про суддівську кар’єру. Це рекомендувала Єврокомісія

Законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри

За законопроєкт проголосувало 244 нардепи.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, законопроєкт передбачає:

зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;

врегулювання норми, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);

уповноваження ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД);

Вступ України в Євросоюз

23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

Україні було надано до виконання 7 рекомендацій, щоб почати переговори про вступ.

В усній оцінці від Єврокомісії за червень 2023 йшлося, що Україна виконала дві з семи рекомендацій.

У листопаді президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, де будуть розглядати питання розширення блоку.