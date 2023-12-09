Рада прийняла закон про суддівську кар’єру. Це рекомендувала Єврокомісія

9 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. Законопроєкт був рекомендацією Європейської комісії.
Законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри
За законопроєкт проголосувало 244 нардепи.
За даними нардепа Олексія Гончаренка, законопроєкт передбачає:
зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;
врегулювання норми, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);
уповноваження ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД);
Вступ України в Євросоюз
23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.
Україні було надано до виконання 7 рекомендацій, щоб почати переговори про вступ.
В усній оцінці від Єврокомісії за червень 2023 йшлося, що Україна виконала дві з семи рекомендацій.
У листопаді президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, де будуть розглядати питання розширення блоку.
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