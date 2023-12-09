Рада приняла закон о судейской карьере. Это рекомендовала Еврокомиссия

9 декабря Верховная Рада приняла законопроект по усовершенствованию процедур судейской карьеры. Законопроект являлся рекомендацией Европейской комиссии.
Законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры
За законопроект проголосовало 244 нардепа.
По данным нардепа Алексея Гончаренко, законопроект предусматривает :
изменение срока, в который судья обязан ежегодно подать декларацию родственных связей и декларацию добродетели с 1 февраля на 1 мая;
урегулирование нормы, что может претендовать на должность судьи лицо, занимающей должность члена Высшего совета правосудия (ВСП), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ);
полномочия ВСП утверждать Единые показатели для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после согласования с ВККСУ, Советом судей Украины и Общественным советом доброчесности (ОСД);
Вступление Украины в Евросоюз
23 июня 2022 г. Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.
Украине было предоставлено для выполнения 7 рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении.
В устной оценке от Еврокомиссии за июнь 2023 г. говорилось, что Украина выполнила две из семи рекомендаций.
В ноябре президент ЕК Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.
14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будут рассматриваться вопросы расширения блока.
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