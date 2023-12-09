Рада приняла закон о судейской карьере. Это рекомендовала Еврокомиссия

Законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры

За законопроект проголосовало 244 нардепа.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, законопроект предусматривает :

изменение срока, в который судья обязан ежегодно подать декларацию родственных связей и декларацию добродетели с 1 февраля на 1 мая;

урегулирование нормы, что может претендовать на должность судьи лицо, занимающей должность члена Высшего совета правосудия (ВСП), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ);

полномочия ВСП утверждать Единые показатели для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после согласования с ВККСУ, Советом судей Украины и Общественным советом доброчесности (ОСД);

Вступление Украины в Евросоюз

23 июня 2022 г. Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Украине было предоставлено для выполнения 7 рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении.

В устной оценке от Еврокомиссии за июнь 2023 г. говорилось, что Украина выполнила две из семи рекомендаций.

В ноябре президент ЕК Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будут рассматриваться вопросы расширения блока.