Рада ухвалила необхідний для євроінтеграції закон "Про публічні закупівлі"
Верховна Рада ухвалила закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Ухвалений Закон про публічні закупівлі спрямований на комплексне оновлення системи закупівель відповідно до європейських стандартів.
  • Цей закон є ключовим євроінтеграційним актом для України та важливим кроком у переговорах щодо набуття членства в Європейському Союзі.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Прийнятий Закон (№ 11520) є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні.

Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.

Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позицій України у переговорах щодо вступу до ЄС.

Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням.

Головним з опрацювання законопроєкту про публічні закупівлі був комітет з питань економічного розвитку.

За законопроєкт в цілому віддали голоси 245 парламентарів.

Закон Світового банку, це розблокує 3,5 мільярда доларів, — зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

