Рада ухвалила необхідний для євроінтеграції закон "Про публічні закупівлі"

Верховна Рада ухвалила закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.
Головні тези:
- Ухвалений Закон про публічні закупівлі спрямований на комплексне оновлення системи закупівель відповідно до європейських стандартів.
- Цей закон є ключовим євроінтеграційним актом для України та важливим кроком у переговорах щодо набуття членства в Європейському Союзі.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.
Прийнятий Закон (№ 11520) є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні.
Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.
Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням.
Головним з опрацювання законопроєкту про публічні закупівлі був комітет з питань економічного розвитку.
За законопроєкт в цілому віддали голоси 245 парламентарів.
