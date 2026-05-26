Рада провалила голосування за ПДВ на посилки вартістю до 150 євро

26 травня у парламенті України відбувалося голосування за правки до законопроєкту №12360, що повинен був внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро — голосів забракло.

ПДВ на посилки вартістю до 150 євро — у Раді забракло голосів

Про те, що парламент провалив важливе для України голосування, сповістив народний обранець Ярослав Железняк у своїх соціальних мережах.

Що важливо розуміти, згаданий законопроєкт передбачає скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро.

Документ не вдалося відправити на повторне друге читання.

Враховуючи той факт, що із 226 мінімально необхідних голосів було набрано 222, законпроєкт відхилено.

1, 10, 15, 18, 27, 29, 31, 34, 133, 136, 140 — всі ці одинадцять правок провалені. Законопроєкт 12360 (КРІ митниці) не змогли відправити на повторне друге навіть. Все — уряд має вносити новий, — написав Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Варто звернути увагу на те, що саме ухвалення цього законопроєкту є частиною "маяку" Міжнародного валютного фонду — без нього Україна не отримає обіцяну МВФ фінансову допомогу.