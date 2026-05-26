Рада провалила голосование по НДС на посылки стоимостью до 150 евро

26 мая в парламенте Украины проходило голосование за правки к законопроекту №12360, который должен был внести изменения в Таможенный кодекс и ввести налог на добавленную стоимость для посылок из-за границы стоимостью до 150 евро — голосов не хватило.

НДС на посылки стоимостью до 150 евро — в Раде не хватило голосов

О том, что парламент провалил важное для Украины голосование, сообщил народный избранник Ярослав Железняк в своих социальных сетях.

Что важно понимать, упомянутый законопроект предусматривает отмену льготного порога на посылки до 150 евро.

Документ не удалось отправить на повторное второе чтение.

Учитывая тот факт, что из 226 минимально необходимых голосов было набрано 222, законопроект отклонен.

1, 10, 15, 18, 27, 29, 31, 34, 133, 136, 140 — все эти одиннадцать поправок провалены. Законопроект 12360 (КРИ таможни) не смогли отправить на повторное второе даже. Все — правительство должно вносить новый, — написал Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале. Поделиться

Стоит обратить внимание, что именно принятие этого законопроекта является частью "маяка" Международного валютного фонда — без него Украина не получет обещанную МВФ финансовую помощь.