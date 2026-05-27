Рада приняла необходимый для евроинтеграции закон "О публичных закупках"

Верховная Рада приняла закон "О публичных закупках", предусматривающий комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в Европейский Союз.
Главные тезисы
- Закон о публичных закупках, принятый Верховной Радой, направлен на обновление системы закупок в соответствии с европейскими стандартами.
- Этот закон является ключевым евроинтеграционным актом для Украины и важным шагом в переговорах по членству в Европейском Союзе.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Принятый Закон (№ 11520) является одним из ключевых евроинтеграционных актов и важной составляющей переговорного процесса по вступлению в Украину членства в Европейском Союзе, говорится в сообщении.
Его положения направлены на имплементацию европейских стандартов в сфере публичных закупок, дальнейшее приближение национального законодательства к праву Европейского Союза и гармонизацию законодательства Украины с правом ЕС.
Его положения, прежде всего, направлены на формирование современной, прозрачной, конкурентной и эффективной системы публичных закупок, отвечающей потребностям государства в условиях военного положения, послевоенного восстановления Украины, а также международным обязательствам.
Главным из разработки законопроекта о публичных закупках был комитет по вопросам экономического развития.
За законопроект в целом отдали голоса 245 парламентариев.
