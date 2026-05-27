Рада приняла необходимый для евроинтеграции закон "О публичных закупках"

Верховная Рада приняла закон "О публичных закупках", предусматривающий комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Принятый Закон (№ 11520) является одним из ключевых евроинтеграционных актов и важной составляющей переговорного процесса по вступлению в Украину членства в Европейском Союзе, говорится в сообщении.

Его положения направлены на имплементацию европейских стандартов в сфере публичных закупок, дальнейшее приближение национального законодательства к праву Европейского Союза и гармонизацию законодательства Украины с правом ЕС.

Закон должен стать действенным инструментом экономии бюджетных ресурсов, усиления доверия международных партнеров и повышения эффективности использования государственных средств. Документ также будет способствовать укреплению позиций Украины в переговорах по вступлению в ЕС.

Его положения, прежде всего, направлены на формирование современной, прозрачной, конкурентной и эффективной системы публичных закупок, отвечающей потребностям государства в условиях военного положения, послевоенного восстановления Украины, а также международным обязательствам.

Главным из разработки законопроекта о публичных закупках был комитет по вопросам экономического развития.

За законопроект в целом отдали голоса 245 парламентариев.