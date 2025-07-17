Рада ухвалила новий склад Кабміну — хто туди увійшов

Верховна Рада України 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів.
Головні тези:
- Верховна Рада призначила новий склад уряду України з 253 голосами народних депутатів.
- Серед ключових посад у новому уряді: перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, міністр юстиції, міністр охорони здоров'я та інші.
- Президент Зеленський запропонував першому віцепрем'єр-міністру очолити Кабмін, що було підтримано Радою.
Рада проголосувала за новий склад уряду України
За призначення уряду проголосували 253 народних депутати.
До нового уряду увійшли:
Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку інфраструктури та територій;
Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
Герман Галущенко — міністр юстиції;
Світлана Гринчук — міністр енергетики;
Наталія Калмикова — міністр ветеранів;
Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
Сергій Марченко — міністр фінансів;
Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України
14 липня Зеленський під час зустрічі із першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Пізніше Рада проголосувала за її призначення.
Верховна Рада 16 липня підтримала відставку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.
Шмигаль обіймав посаду глави уряду найдовше в історії незалежної України — 5 років (з 4 березня 2020 року).
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