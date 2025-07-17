Рада ухвалила новий склад Кабміну — хто туди увійшов

Рада проголосувала за новий склад уряду України

За призначення уряду проголосували 253 народних депутати.

Голосування Ради

До нового уряду увійшли:

Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

Світлана Гринчук — міністр енергетики;

Наталія Калмикова — міністр ветеранів;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

14 липня Зеленський під час зустрічі із першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Пізніше Рада проголосувала за її призначення.

Верховна Рада 16 липня підтримала відставку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Шмигаль обіймав посаду глави уряду найдовше в історії незалежної України — 5 років (з 4 березня 2020 року).