Рада ухвалила новий склад Кабміну — хто туди увійшов
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада ухвалила новий склад Кабміну — хто туди увійшов

Рада
Джерело:  Укрінформ

Верховна Рада України 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів.

Головні тези:

  • Верховна Рада призначила новий склад уряду України з 253 голосами народних депутатів.
  • Серед ключових посад у новому уряді: перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, міністр юстиції, міністр охорони здоров'я та інші.
  • Президент Зеленський запропонував першому віцепрем'єр-міністру очолити Кабмін, що було підтримано Радою.

Рада проголосувала за новий склад уряду України

За призначення уряду проголосували 253 народних депутати.

Голосування Ради

До нового уряду увійшли:

  • Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;

  • Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку інфраструктури та територій;

  • Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

  • Герман Галущенко — міністр юстиції;

  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;

  • Наталія Калмикова — міністр ветеранів;

  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

  • Сергій Марченко — міністр фінансів;

  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

14 липня Зеленський під час зустрічі із першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Пізніше Рада проголосувала за її призначення.

Верховна Рада 16 липня підтримала відставку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Шмигаль обіймав посаду глави уряду найдовше в історії незалежної України — 5 років (з 4 березня 2020 року).

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