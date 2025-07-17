Рада проголосовала за новый состав Кабмина — кто туда вошел
Категория
Украина
Дата публикации

Рада проголосовала за новый состав Кабмина — кто туда вошел

Рада
Читати українською
Источник:  Укринформ

Верховная Рада Украины 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров.

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров с 253 голосами народных депутатов.
  • Среди ключевых фигур в новом правительстве: первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации, министр юстиции, министр здравоохранения и другие.
  • Президент Зеленский предложил первому вице-премьер-министру возглавить Кабмин, что было поддержано Радой.

Рада проголосовала за новый состав правительства Украины

За назначение правительства проголосовали 253 народных депутата.

Голосование Совета

В новое правительство вошли:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития инфраструктуры и территорий;

  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

  • Герман Галущенко — министр юстиции;

  • Светлана Гринчук — министр энергетики;

  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов;

  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;

  • Оксен Лесной — министр образования и науки;

  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

  • Сергей Марченко — министр финансов;

  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

14 июля Зеленский во время встречи с первым вице-премьер-министром — министром экономики Свириденко предложил ей возглавить Кабинет министров. Позже Рада проголосовала за ее назначение.

Верховная Рада 16 июля поддержала отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Шмигаль занимал должность главы правительства дольше всех в истории независимой Украины — 5 лет (с 4 марта 2020 года).

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Стефанишина сообщила положительные новости
Орбан не может заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада отправила в отставку Шмыгаля и весь Кабмин
Шмыгаля и весь Кабмин отправили в отставку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины
Свириденко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?