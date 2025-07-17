Рада проголосовала за новый состав Кабмина — кто туда вошел

Рада проголосовала за новый состав правительства Украины

За назначение правительства проголосовали 253 народных депутата.

Голосование Совета

В новое правительство вошли:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лесной — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

14 июля Зеленский во время встречи с первым вице-премьер-министром — министром экономики Свириденко предложил ей возглавить Кабинет министров. Позже Рада проголосовала за ее назначение.

Верховная Рада 16 июля поддержала отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Шмигаль занимал должность главы правительства дольше всех в истории независимой Украины — 5 лет (с 4 марта 2020 года).