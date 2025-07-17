Рада проголосовала за новый состав Кабмина — кто туда вошел

Верховная Рада Украины 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров с 253 голосами народных депутатов.
- Среди ключевых фигур в новом правительстве: первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации, министр юстиции, министр здравоохранения и другие.
- Президент Зеленский предложил первому вице-премьер-министру возглавить Кабмин, что было поддержано Радой.
Рада проголосовала за новый состав правительства Украины
За назначение правительства проголосовали 253 народных депутата.
В новое правительство вошли:
Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития инфраструктуры и территорий;
Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко — министр юстиции;
Светлана Гринчук — министр энергетики;
Наталья Калмыкова — министр ветеранов;
Игорь Клименко — министр внутренних дел;
Оксен Лесной — министр образования и науки;
Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
Сергей Марченко — министр финансов;
Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины
14 июля Зеленский во время встречи с первым вице-премьер-министром — министром экономики Свириденко предложил ей возглавить Кабинет министров. Позже Рада проголосовала за ее назначение.
Верховная Рада 16 июля поддержала отставку Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.
Шмигаль занимал должность главы правительства дольше всех в истории независимой Украины — 5 лет (с 4 марта 2020 года).
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