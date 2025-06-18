Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

18 червня парламент підтримав законопроєкт із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який зокрема закріплює можливість множинного громадянства.

Що відомо про нове рішення Ради

Свої голоси за відповідний законопроєкт віддали 243 депутати.

Що важливо розуміти, це була четверта версія проєкту.

За словами депутатів, до другого читання робоча група суттєво удосконалила проєкт, вписавши в нього пункти про обовʼязковий іспит на знання Конституції України, історії, української мови.

Нардепка Ірина Геращенко зазначила, що законопроєкт обіцяє:

забезпечити умови для повернення громадян України, які вимушено покинули країну через збройну агресію РФ, та зберегти за такими особами громадянство України (хоча жодні реальні механізми в проєкті не прописані);

розширити можливість для набуття громадянства України деякими категоріями іноземців та особам без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, НГУ та інших військових структурах;

встановити випадки множинності громадянства (підданства);

встановити підстави для втрати громадянства України.

Як уже згадувалося раніше, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.