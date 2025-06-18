Рада приняла законопроект о множественном гражданстве

18 июня парламент поддержал законопроект с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины, который закрепляет возможность множественного гражданства.

Что известно о новом решении Рады

Свои голоса за соответствующий законопроект отдали 243 депутата.

Что важно понимать, это была четвертая версия проекта.

По словам депутатов, ко второму чтению рабочая группа существенно усовершенствовала проект, вписав в него пункты об обязательном экзамене на знание Конституции Украины, истории, украинского языка.

Нардепка Ирина Геращенко отметила, что законопроект обещает:

обеспечить условия для возвращения граждан Украины, вынужденно покинувших страну из-за вооруженной агрессии РФ, и сохранить за такими лицами гражданство Украины (хотя никакие реальные механизмы в проекте не прописаны);

расширить возможность приобретения гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев и лицам без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в ВСУ, НГУ и других военных структурах;

установить случаи множественности гражданства (подданства);

установить основания потери гражданства Украины.

Как уже упоминалось ранее, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабного вторжения России в Украину.