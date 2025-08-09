Радіоактивна вода з секретної ядерної бази Британії витікала в озеро — яка причина

Радіоактивна вода з однієї з найсекретніших ядерних баз Британії потрапила в море через прорив старих труб, що стали непридатними через відсутність належного технічного обслуговування.
Головні тези:
- Старі труби ядерної бази Британії, де зберігаються ядерні боєголовки, призвели до потрапляння радіоактивної води в озеро Лох-Лонг.
- Регулятор виявив, що витік був спричинений відсутністю належного технічного обслуговування у військово-морських силах.
- Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища засудило недбале ставлення до технічного стану обладнання на базі.
Скандал на ядерній базі Британії: що відомо
Згідно з офіційними документами, радіоактивна вода з бази, де зберігаються ядерні бомби Британії, потрапила в море після того, як старі труби неодноразово розривалися.
Регулятор виявив, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг, морське озеро поблизу Глазго на заході Шотландії, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі.
Як виявилось. склад озброєння в Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найзахищеніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він зберігає запас ядерних боєголовок Королівського флоту для його флоту з чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік.
Sepa заявила, що витік у Коулпорті був спричинений "недоліком технічного обслуговування", що призвело до викиду "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках.
В одному зі звітів за 2022 рік агентство звинуватило у витоках неодноразову нездатність військово-морських сил обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок, і заявило, що плани заміни 1500 старих труб, що знаходяться під загрозою розриву, були "неоптимальними".
Витік радіоактивної води намагались приховати
За даними видання, витоки інформації виявлені в конфіденційних звітах про перевірку та електронних листах, наданих розслідувальному веб-сайту Ferret та опублікованих у газеті Guardian, які Sepa та Міністерство оборони намагалися зберегти в таємниці.
Їх було оприлюднено за наказом шотландського комісара з питань інформації Девіда Гамільтона, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів.
Він заявив, що їхнє розкриття загрожує "репутації", а не національній безпеці.
Таким чином файли про витоки реактивної води було оприлюднено у серпні після чергової затримки, після того, як Міністерство оборони попросило більше часу для їх розгляду, посилаючись на "додаткові міркування національної безпеки".
