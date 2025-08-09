Радіоактивна вода з секретної ядерної бази Британії витікала в озеро — яка причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Радіоактивна вода з секретної ядерної бази Британії витікала в озеро — яка причина

база
Джерело:  The Guardian

Радіоактивна вода з однієї з найсекретніших ядерних баз Британії потрапила в море через прорив старих труб, що стали непридатними через відсутність належного технічного обслуговування.

Головні тези:

  • Старі труби ядерної бази Британії, де зберігаються ядерні боєголовки, призвели до потрапляння радіоактивної води в озеро Лох-Лонг.
  • Регулятор виявив, що витік був спричинений відсутністю належного технічного обслуговування у військово-морських силах.
  • Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища засудило недбале ставлення до технічного стану обладнання на базі.

Скандал на ядерній базі Британії: що відомо

Згідно з офіційними документами, радіоактивна вода з бази, де зберігаються ядерні бомби Британії, потрапила в море після того, як старі труби неодноразово розривалися.

Регулятор виявив, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг, морське озеро поблизу Глазго на заході Шотландії, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі.

Як виявилось. склад озброєння в Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найзахищеніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він зберігає запас ядерних боєголовок Королівського флоту для його флоту з чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік.

Аж от файли, зібрані Шотландським агентством з охорони навколишнього середовища (Sepa), урядовим органом з нагляду за забрудненням, свідчать про те, що майже половина компонентів даної бази вичерпала свій розрахований термін служби на той момент, коли сталися витоки.

Sepa заявила, що витік у Коулпорті був спричинений "недоліком технічного обслуговування", що призвело до викиду "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

В одному зі звітів за 2022 рік агентство звинуватило у витоках неодноразову нездатність військово-морських сил обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок, і заявило, що плани заміни 1500 старих труб, що знаходяться під загрозою розриву, були "неоптимальними".

Витік радіоактивної води намагались приховати

За даними видання, витоки інформації виявлені в конфіденційних звітах про перевірку та електронних листах, наданих розслідувальному веб-сайту Ferret та опублікованих у газеті Guardian, які Sepa та Міністерство оборони намагалися зберегти в таємниці.

Їх було оприлюднено за наказом шотландського комісара з питань інформації Девіда Гамільтона, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів.

Уряд Британії наполягав на тому, що файли мають бути засекречені з міркувань національної безпеки, але в червні Гамільтон постановив, що більшість із них мають бути оприлюднені.

Він заявив, що їхнє розкриття загрожує "репутації", а не національній безпеці.

Таким чином файли про витоки реактивної води було оприлюднено у серпні після чергової затримки, після того, як Міністерство оборони попросило більше часу для їх розгляду, посилаючись на "додаткові міркування національної безпеки".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія знизила "граничну ціну" на російську нафту — до чого це призведе
Уряд Великої Британії
Британія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни — підписано договір
атомний підводний човен
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Альтернатива Starlink. Україна, Британія та Норвегія можуть приєднатися до IRIS²
супутник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?