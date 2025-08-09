Радиоактивная вода из секретной ядерной базы Британии вытекала в озеро — какая причина

Радиоактивная вода из одной из самых секретных ядерных баз Британии попала в море из-за прорыва ставших непригодными старых труб из-за отсутствия должного технического обслуживания.
Главные тезисы
- Отсутствие должного технического обслуживания старых труб на секретной ядерной базе Британии привело к утечке радиоактивной воды в озеро.
- Королевский флот не смог обслуживать сеть из 1500 водопроводов на базе, что привело к несанкционированным выбросам радиоактивных отходов.
- Утечки информации о происшествии пытались скрыть от общественности, но после долгой борьбы доступ к конфиденциальным данным был открыт.
Скандал на ядерной базе Великобритании: что известно
Согласно официальным документам, радиоактивная вода из базы, где хранятся ядерные бомбы Британии, попала в море после того, как старые трубы не раз разрывались.
Регулятор обнаружил, что радиоактивный материал попал в озеро Лох-Лонг, морское озеро близ Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе.
Как оказалось. склад вооружения в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых защищенных и секретных военных объектов в Великобритании. Он хранит запас ядерных боеголовок Королевского флота для его флота из четырех подводных лодок Trident, базирующихся неподалеку.
Sepa заявила, что утечка в Коулпорте была вызвана "недостатком технического обслуживания", что привело к выбросу "ненужных радиоактивных отходов" в виде низких уровней трития, используемого в ядерных боеголовках.
В одном из отчетов за 2022 год агентство обвинило в истоках неоднократную неспособность военно-морских сил обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок, и заявило, что планы замены 1500 находящихся под угрозой разрыва труб были "неоптимальными".
Утечку радиоактивной воды пытались скрыть
По данным издания, утечки информации обнаружены в конфиденциальных отчетах о проверке и электронных письмах, предоставленных расследовательному веб-сайту Ferret и опубликованным в газете Guardian, которые Sepa и Министерство обороны пытались сохранить в тайне.
Правительство Британии настаивало на том, что файлы должны быть засекречены из соображений национальной безопасности, но в июне Гамильтон постановил, что большинство из них должны быть обнародованы.
Он заявил, что их раскрытие чревато "репутацией", а не национальной безопасности.
Таким образом, файлы об истоках реактивной воды были обнародованы в августе после очередной задержки, после того, как Министерство обороны попросило больше времени для их рассмотрения, ссылаясь на "дополнительные соображения национальной безопасности".
