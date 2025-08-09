Радиоактивная вода из секретной ядерной базы Британии вытекала в озеро — какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

Радиоактивная вода из секретной ядерной базы Британии вытекала в озеро — какая причина

Радиоактивная вода из секретной ядерной базы Британии вытекала в озеро — какая причина
Читати українською
Источник:  The Guardian

Радиоактивная вода из одной из самых секретных ядерных баз Британии попала в море из-за прорыва ставших непригодными старых труб из-за отсутствия должного технического обслуживания.

Главные тезисы

  • Отсутствие должного технического обслуживания старых труб на секретной ядерной базе Британии привело к утечке радиоактивной воды в озеро.
  • Королевский флот не смог обслуживать сеть из 1500 водопроводов на базе, что привело к несанкционированным выбросам радиоактивных отходов.
  • Утечки информации о происшествии пытались скрыть от общественности, но после долгой борьбы доступ к конфиденциальным данным был открыт.

Скандал на ядерной базе Великобритании: что известно

Согласно официальным документам, радиоактивная вода из базы, где хранятся ядерные бомбы Британии, попала в море после того, как старые трубы не раз разрывались.

Регулятор обнаружил, что радиоактивный материал попал в озеро Лох-Лонг, морское озеро близ Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе.

Как оказалось. склад вооружения в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых защищенных и секретных военных объектов в Великобритании. Он хранит запас ядерных боеголовок Королевского флота для его флота из четырех подводных лодок Trident, базирующихся неподалеку.

А вот файлы, собранные Шотландским агентством по охране окружающей среды (Sepa), правительственным органом по надзору за загрязнением, свидетельствуют о том, что почти половина компонентов данной базы исчерпала свой рассчитанный срок службы на тот момент, когда произошли утечки.

Sepa заявила, что утечка в Коулпорте была вызвана "недостатком технического обслуживания", что привело к выбросу "ненужных радиоактивных отходов" в виде низких уровней трития, используемого в ядерных боеголовках.

В одном из отчетов за 2022 год агентство обвинило в истоках неоднократную неспособность военно-морских сил обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок, и заявило, что планы замены 1500 находящихся под угрозой разрыва труб были "неоптимальными".

Утечку радиоактивной воды пытались скрыть

По данным издания, утечки информации обнаружены в конфиденциальных отчетах о проверке и электронных письмах, предоставленных расследовательному веб-сайту Ferret и опубликованным в газете Guardian, которые Sepa и Министерство обороны пытались сохранить в тайне.

Они были обнародованы по приказу шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона, который контролирует соблюдение законов Шотландии о свободе информации, после шестилетней борьбы журналистов за доступ к файлам.

Правительство Британии настаивало на том, что файлы должны быть засекречены из соображений национальной безопасности, но в июне Гамильтон постановил, что большинство из них должны быть обнародованы.

Он заявил, что их раскрытие чревато "репутацией", а не национальной безопасности.

Таким образом, файлы об истоках реактивной воды были обнародованы в августе после очередной задержки, после того, как Министерство обороны попросило больше времени для их рассмотрения, ссылаясь на "дополнительные соображения национальной безопасности".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ввела санкции против ГРУ из-за гибридных операций России — кто в списках
Правительство Великобритании
Британия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия снизила "предельную цену" на российскую нефть — к чему это приведет
Правительство Великобритании
Британия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Австралия и Британия будут совместно строить атомные подлодки — подписан договор
подлодка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?