Радиоактивная вода из секретной ядерной базы Британии вытекала в озеро — какая причина

Радиоактивная вода из одной из самых секретных ядерных баз Британии попала в море из-за прорыва ставших непригодными старых труб из-за отсутствия должного технического обслуживания.

Скандал на ядерной базе Великобритании: что известно

Согласно официальным документам, радиоактивная вода из базы, где хранятся ядерные бомбы Британии, попала в море после того, как старые трубы не раз разрывались.

Регулятор обнаружил, что радиоактивный материал попал в озеро Лох-Лонг, морское озеро близ Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе.

Как оказалось. склад вооружения в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых защищенных и секретных военных объектов в Великобритании. Он хранит запас ядерных боеголовок Королевского флота для его флота из четырех подводных лодок Trident, базирующихся неподалеку.

А вот файлы, собранные Шотландским агентством по охране окружающей среды (Sepa), правительственным органом по надзору за загрязнением, свидетельствуют о том, что почти половина компонентов данной базы исчерпала свой рассчитанный срок службы на тот момент, когда произошли утечки. Поделиться

Sepa заявила, что утечка в Коулпорте была вызвана "недостатком технического обслуживания", что привело к выбросу "ненужных радиоактивных отходов" в виде низких уровней трития, используемого в ядерных боеголовках.

В одном из отчетов за 2022 год агентство обвинило в истоках неоднократную неспособность военно-морских сил обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок, и заявило, что планы замены 1500 находящихся под угрозой разрыва труб были "неоптимальными".

Утечку радиоактивной воды пытались скрыть

По данным издания, утечки информации обнаружены в конфиденциальных отчетах о проверке и электронных письмах, предоставленных расследовательному веб-сайту Ferret и опубликованным в газете Guardian, которые Sepa и Министерство обороны пытались сохранить в тайне.

Они были обнародованы по приказу шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона, который контролирует соблюдение законов Шотландии о свободе информации, после шестилетней борьбы журналистов за доступ к файлам. Поделиться

Правительство Британии настаивало на том, что файлы должны быть засекречены из соображений национальной безопасности, но в июне Гамильтон постановил, что большинство из них должны быть обнародованы.

Он заявил, что их раскрытие чревато "репутацией", а не национальной безопасности.

Таким образом, файлы об истоках реактивной воды были обнародованы в августе после очередной задержки, после того, как Министерство обороны попросило больше времени для их рассмотрения, ссылаясь на "дополнительные соображения национальной безопасности".