Радіодиктант національної єдності-2024 — оголошено авторку та читця тексту
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Культура
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Радіодиктант національної єдності-2024 — оголошено авторку та читця тексту

Радіодиктант національної єдності-2024 — оголошено авторку та читця тексту
Джерело:  Суспільне. Культура

Авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Читатиме текст письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.

Головні тези:

  • Авторкою Радіодиктанту національної єдності-2024 є українська письменниця Оксана Забужко.
  • Читатиме текст письменника, музикант і військовий Павло Вишебаба.
  • Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 25 жовтня, приурочений до Дня української писемності.
  • Радіодиктант національної єдності є найбільшим україномовним флешмобом, що об'єднує українців та знавців української мови по всьому світові.
  • Радіодиктант відбувається на різних медіаплатформах та залучає учасників різного віку та професій.

Оголошено авторку та читця Радіодиктанту національної єдності 2024 року

Про це в ефірі Українського радіо розповіли член правління Суспільне та керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та Юлія Шелудько, координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо.

Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту, — поділилась Юлія Шелудько.

Стала відома дата проведення Радіодиктанту національної єдності-2024

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Він присвячений до Дня української писемності, який святкуватиметься 27 жовтня.

Українське Радіо" започаткувало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році "задля єднання навколо мови".

Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові, — зазначають у "Суспільне. Культура".

Всеукраїнський радіодиктант відбудеться об 11:00.

Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

Найактивнішими його учасниками є школярі, студенти та викладачі. Однак щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та професій.

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