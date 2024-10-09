Радіодиктант національної єдності-2024 — оголошено авторку та читця тексту

Оголошено авторку та читця Радіодиктанту національної єдності 2024 року

Про це в ефірі Українського радіо розповіли член правління Суспільне та керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та Юлія Шелудько, координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо.

Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту, — поділилась Юлія Шелудько. Поширити

Стала відома дата проведення Радіодиктанту національної єдності-2024

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Він присвячений до Дня української писемності, який святкуватиметься 27 жовтня.

Українське Радіо" започаткувало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році "задля єднання навколо мови".

Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові, — зазначають у "Суспільне. Культура". Поширити

Всеукраїнський радіодиктант відбудеться об 11:00.

Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Найактивнішими його учасниками є школярі, студенти та викладачі. Однак щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та професій.