Радіодиктант національної єдності-2024 — оголошено авторку та читця тексту

Авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Читатиме текст письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба.
Головні тези:
- Авторкою Радіодиктанту національної єдності-2024 є українська письменниця Оксана Забужко.
- Читатиме текст письменника, музикант і військовий Павло Вишебаба.
- Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 25 жовтня, приурочений до Дня української писемності.
- Радіодиктант національної єдності є найбільшим україномовним флешмобом, що об'єднує українців та знавців української мови по всьому світові.
- Радіодиктант відбувається на різних медіаплатформах та залучає учасників різного віку та професій.
Оголошено авторку та читця Радіодиктанту національної єдності 2024 року
Про це в ефірі Українського радіо розповіли член правління Суспільне та керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та Юлія Шелудько, координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо.
Стала відома дата проведення Радіодиктанту національної єдності-2024
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня. Він присвячений до Дня української писемності, який святкуватиметься 27 жовтня.
Українське Радіо" започаткувало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році "задля єднання навколо мови".
Всеукраїнський радіодиктант відбудеться об 11:00.
Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
на Facebook-сторінках Суспільного.
Найактивнішими його учасниками є школярі, студенти та викладачі. Однак щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та професій.
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