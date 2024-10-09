Радиодиктант национального единства-2024 — объявлен автор и чтец текста
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Культура
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Радиодиктант национального единства-2024 — объявлен автор и чтец текста

Радиодиктант национального единства-2024 — объявлен автор и чтец текста
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Источник:  Суспільне. Культура

Автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Оксана Забужко. Читать текст писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба.

Главные тезисы

  • Автором Радиодиктанта национального единства-2024 станет украинская писательница Оксана Забужко, а текст будет читать музыкант и военный Павел Вышебаба.
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства-2024 состоится 25 октября, посвященный Дню украинской письменности, который отмечается 27 октября.
  • Радиодиктант начал проводиться в 2000 году с целью объединения украинцев вокруг украинского языка, превратившись в крупнейший украиноязычный флешмоб.
  • Мероприятие транслируется на различных платформах, включая телевидение, радио и цифровые каналы, привлекая участие не только школьников и студентов, но и людей всех возрастов и профессий.
  • Присоединитесь к сотням тысяч украинцев и знатоков украинского языка по всему миру в написании радиодиктанта национального единства!

Объявлен автор и чтец Радиодиктанта национального единства 2024 года

Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Общественное и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и Юлия Шелудько, координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио.

Уже третий раз украинцы пишут радиодиктант во время полномасштабного вторжения: в укрытиях, школах, университетах, на работе, даже на фронте. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место, присоединились к сотням тысяч людей во всем мире во время написания радиодиктанта, – поделилась Юлия Шелудько.

Стала известна дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности, который будет праздноваться 27 октября.

Украинское Радио" начало Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году "для единения вокруг языка".

Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев и знатоков украинского языка по всему миру, отмечают в "Общественное. Культура".

Всеукраинский радиодиктант состоится в 11.00.

Радиодиктант транслируется на всех платформах Общественного — телевидении, радио и диджитали:

Наиболее активными его участниками являются школьники, студенты и преподаватели. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и профессий.

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