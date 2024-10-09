Радиодиктант национального единства-2024 — объявлен автор и чтец текста

Объявлен автор и чтец Радиодиктанта национального единства 2024 года

Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Общественное и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и Юлия Шелудько, координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио.

Уже третий раз украинцы пишут радиодиктант во время полномасштабного вторжения: в укрытиях, школах, университетах, на работе, даже на фронте. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место, присоединились к сотням тысяч людей во всем мире во время написания радиодиктанта, – поделилась Юлия Шелудько. Поделиться

Стала известна дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности, который будет праздноваться 27 октября.

Украинское Радио" начало Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году "для единения вокруг языка".

Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев и знатоков украинского языка по всему миру, отмечают в "Общественное. Культура". Поделиться

Всеукраинский радиодиктант состоится в 11.00.

Радиодиктант транслируется на всех платформах Общественного — телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура ;

вживую в эфире телеканала Общественное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио ;

на Facebook-страницах Общественного.

Наиболее активными его участниками являются школьники, студенты и преподаватели. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и профессий.