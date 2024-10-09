Радиодиктант национального единства-2024 — объявлен автор и чтец текста

Автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Оксана Забужко. Читать текст писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба.
Главные тезисы
- Автором Радиодиктанта национального единства-2024 станет украинская писательница Оксана Забужко, а текст будет читать музыкант и военный Павел Вышебаба.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства-2024 состоится 25 октября, посвященный Дню украинской письменности, который отмечается 27 октября.
- Радиодиктант начал проводиться в 2000 году с целью объединения украинцев вокруг украинского языка, превратившись в крупнейший украиноязычный флешмоб.
- Мероприятие транслируется на различных платформах, включая телевидение, радио и цифровые каналы, привлекая участие не только школьников и студентов, но и людей всех возрастов и профессий.
- Присоединитесь к сотням тысяч украинцев и знатоков украинского языка по всему миру в написании радиодиктанта национального единства!
Объявлен автор и чтец Радиодиктанта национального единства 2024 года
Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Общественное и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и Юлия Шелудько, координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио.
Стала известна дата проведения Радиодиктанта национального единства-2024
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября. Он посвящен Дню украинской письменности, который будет праздноваться 27 октября.
Украинское Радио" начало Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2000 году "для единения вокруг языка".
Всеукраинский радиодиктант состоится в 11.00.
Радиодиктант транслируется на всех платформах Общественного — телевидении, радио и диджитали:
на волнах Украинского Радио и Радио Культура ;
вживую в эфире телеканала Общественное Культура;
на YouTube-канале Украинского Радио ;
на Facebook-страницах Общественного.
Наиболее активными его участниками являются школьники, студенты и преподаватели. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и профессий.
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