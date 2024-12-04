Радіодиктант національної єдності 2024 — відомі імена переможців

Хто найкраще написав Радіодиктант національної єдності 2024

Христина Гоянюк зі Львова стала беззаперечною переможницею цьогорічного Радіодиктанту, написавши текст без жодної помилки. Вона бере участь у конкурсі протягом 25 років і не пропустила жодного диктанту.

Серед тих, хто припустився лише двох помилок, опинилися:

Наталя Тімічева,

Андрій Бондар (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії, Київська область),

Юлія Перещ (Остерський ліцей №1, Чернігівська область),

Дарина Крячко,

Наталія Рубежанська.

Координаторка Радіодиктанту, виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько зазначила, що учасники часто додавали слова подяки й захоплення текстом та читцем.

Серед надісланих робіт були й листи з небезпечних регіонів, таких як Покровськ, Слов'янськ, Херсон, Лиман, Краматорськ та інші міста Донецької, Луганської, Сумської областей.

Цікаво, що найстаршому учаснику цьогорічного диктанту — 99 років, а двом наймолодшим — по 7.

На перевірку було отримано понад 10 тисяч текстів, більшість з яких надійшли електронною поштою із понад 30 країн світу, хоча були й паперові листи.

Що відомо про Радіодиктант національної єдності

Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання.

У 2024 році радіодиктант відбувся 25 жовтня, до Дня української писемності та мови.

Текст "Магія голосу", присвячений до 100-річчя Українського радіо, написала письменниця Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба.

Минулого року текст "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко, а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.