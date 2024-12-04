Радіодиктант національної єдності 2024 — відомі імена переможців

4 грудня у прямому ефірі Українського радіо оголосили імена переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності.
Головні тези:
- Христина Гоянюк стала беззаперечною переможницею Радіодиктанту національної єдності 2024, пишучи текст без жодної помилки.
- Учасники диктанту висловлювали слова подяки та захоплення текстом та читцем, надсилаючи свої роботи з усієї України та світу.
- Цьогоріч участь у Радіодиктанті взяли найстарший учасник у віці 99 років та двоє наймолодших по 7 років.
- Радіодиктант національної єдності є ініціативою Українського Радіо та має на меті об'єднати українців незалежно від їх місця проживання.
- Тексти для Радіодиктанту пишуть відомі письменники, а їх викладанням займаються відомі поети та актори, що надає цьому заходу особливий шарм.
Хто найкраще написав Радіодиктант національної єдності 2024
Христина Гоянюк зі Львова стала беззаперечною переможницею цьогорічного Радіодиктанту, написавши текст без жодної помилки. Вона бере участь у конкурсі протягом 25 років і не пропустила жодного диктанту.
Серед тих, хто припустився лише двох помилок, опинилися:
Наталя Тімічева,
Андрій Бондар (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії, Київська область),
Юлія Перещ (Остерський ліцей №1, Чернігівська область),
Дарина Крячко,
Наталія Рубежанська.
Координаторка Радіодиктанту, виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько зазначила, що учасники часто додавали слова подяки й захоплення текстом та читцем.
Серед надісланих робіт були й листи з небезпечних регіонів, таких як Покровськ, Слов'янськ, Херсон, Лиман, Краматорськ та інші міста Донецької, Луганської, Сумської областей.
Цікаво, що найстаршому учаснику цьогорічного диктанту — 99 років, а двом наймолодшим — по 7.
На перевірку було отримано понад 10 тисяч текстів, більшість з яких надійшли електронною поштою із понад 30 країн світу, хоча були й паперові листи.
Що відомо про Радіодиктант національної єдності
Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання.
У 2024 році радіодиктант відбувся 25 жовтня, до Дня української писемності та мови.
Текст "Магія голосу", присвячений до 100-річчя Українського радіо, написала письменниця Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба.
Минулого року текст "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко, а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.
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