Радиодиктант национального единства 2024 — известные имена победителей

Кто лучше всего написал Радиодиктант национального единства 2024

Кристина Гоянюк из Львова стала безоговорочной победительницей нынешнего Радиодиктанта, написав текст безо всякой ошибки. Она участвует в конкурсе в течение 25 лет и не пропустила ни одного диктанта.

Среди тех, кто допустил только две ошибки, оказались:

Наталья Тимичева,

Андрей Бондарь (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии, Киевская область),

Юлия Перещ (Остерский лицей №1, Черниговская область),

Дарья Крячко,

Наталья Рубежанская.

Координатор Радиодиктанта, исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько отметила, что участники часто добавляли слова благодарности и восхищения текстом и чтецом.

Среди направленных работ были и письма из опасных регионов, таких как Покровск, Славянск, Херсон, Лиман, Краматорск и другие города Донецкой, Луганской, Сумской областей.

Интересно, что самому старшему участнику диктанта — 99 лет, а двум младшим — по 7.

На проверку было получено более 10 тысяч текстов, большинство из которых поступило по электронной почте из более чем 30 стран мира, хотя были и бумажные письма.

Что известно о Радиодиктанте национального единства

Радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель — объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания.

В 2024 году радиодиктант состоялся 25 октября ко Дню украинской письменности и языка.

Текст "Магия голоса", посвященный 100-летию Украинского радио, написала писательница Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.

В прошлом году текст "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.