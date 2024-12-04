Радиодиктант национального единства 2024 — известные имена победителей

4 декабря в прямом эфире Украинского радио объявили имена победителей нынешнего радиодиктанта национального единства.
Главные тезисы
- Кристина Гоянюк стала безоговорочной победительницей Радиодиктанта национального единства 2024, сочиняя текст без всякой ошибки.
- Участники диктанта выражали слова благодарности и восхищения текстом и чтецом, присылая свои работы со всей Украины и мира.
- В этом году участие в Радиодиктанте приняли самый старший участник в возрасте 99 лет и двое самых молодых по 7 лет.
- Радиодиктант национального единства является инициативой Украинского Радио и имеет целью объединить украинцев независимо от их места жительства.
- Тексты для Радиодиктанта пишут известные писатели, а их преподаванием занимаются известные поэты и актеры, что придает этому мероприятию особый шарм.
Кто лучше всего написал Радиодиктант национального единства 2024
Кристина Гоянюк из Львова стала безоговорочной победительницей нынешнего Радиодиктанта, написав текст безо всякой ошибки. Она участвует в конкурсе в течение 25 лет и не пропустила ни одного диктанта.
Среди тех, кто допустил только две ошибки, оказались:
Наталья Тимичева,
Андрей Бондарь (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии, Киевская область),
Юлия Перещ (Остерский лицей №1, Черниговская область),
Дарья Крячко,
Наталья Рубежанская.
Координатор Радиодиктанта, исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько отметила, что участники часто добавляли слова благодарности и восхищения текстом и чтецом.
Среди направленных работ были и письма из опасных регионов, таких как Покровск, Славянск, Херсон, Лиман, Краматорск и другие города Донецкой, Луганской, Сумской областей.
Интересно, что самому старшему участнику диктанта — 99 лет, а двум младшим — по 7.
На проверку было получено более 10 тысяч текстов, большинство из которых поступило по электронной почте из более чем 30 стран мира, хотя были и бумажные письма.
Что известно о Радиодиктанте национального единства
Радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель — объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания.
В 2024 году радиодиктант состоялся 25 октября ко Дню украинской письменности и языка.
Текст "Магия голоса", посвященный 100-летию Украинского радио, написала писательница Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.
В прошлом году текст "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.
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