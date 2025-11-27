Радіодиктант національної єдності-2025 — оголошено переможців
Радіодиктант національної єдності-2025 — оголошено переможців

Радіодиктант
Джерело:  Суспільне. Культура

Переможцями Радіодиктанту національної єдності-2025 стали шість учасників, які не припустилися жодної помилки.

Головні тези:

  • Шість учасників стали переможцями Радіодиктанту національної єдності-2025, не допустивши жодної помилки.
  • Більшість текстів для перевірки було надіслано електронною поштою, але також отримано паперові листи з різних країн світу, включаючи Італію, США та Бельгію.
  • Серед найпоширеніших помилок у диктанті було невірне вживання розділових знаків та складнощі з написанням деяких слів, таких як «інтерсіті» та «пес Патрон».

Оголошено переможців Радіодиктанту національної єдності-2025

Результати оголошували член правління Суспільного Дмитро Хоркін, виконавча продюсерка Українського Радіо та координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько та голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна.

Жодної помилки не припустились у радіодиктанті шестеро людей:

  • Голошивець Аліна;

  • Данилюк Альона;

  • Семенов Євгеній;

  • Сидорук Ольга;

  • Шура Галина;

  • Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали 11 людей:

  • Бойко Наталія;

  • Бондар Андрій;

  • Войлокова Анжеліка;

  • Гончарова Діана;

  • Зубрицька Ірина;

  • Купрійчук Ганна;

  • Левченко Оксана;

  • Мисишин Руслана;

  • Паламарчук Світлана;

  • Тесленко Володимир;

  • Халявка Дарина.

Загалом на перевірку надіслали понад 11 200 текстів, більшість із них — електронною поштою, але є й паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії.

Електронні листи надіслали цього року з 38 країн світу, зокрема це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія та Південна Корея.

Як зауважила голова комісії з перевірки диктанту, найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. Найважчим словом стало «інтерсіті», яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням «пса Патрона».

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою Українського радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови у всьому світі.

Авторкою радіодиктанту національної єдності цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.

