Радіодиктант національної єдності-2025 — оголошено переможців

Переможцями Радіодиктанту національної єдності-2025 стали шість учасників, які не припустилися жодної помилки.

Оголошено переможців Радіодиктанту національної єдності-2025

Результати оголошували член правління Суспільного Дмитро Хоркін, виконавча продюсерка Українського Радіо та координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько та голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна.

Жодної помилки не припустились у радіодиктанті шестеро людей:

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали 11 людей:

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

Загалом на перевірку надіслали понад 11 200 текстів, більшість із них — електронною поштою, але є й паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії.

Електронні листи надіслали цього року з 38 країн світу, зокрема це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія та Південна Корея. Поширити

Як зауважила голова комісії з перевірки диктанту, найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. Найважчим словом стало «інтерсіті», яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням «пса Патрона».

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою Українського радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови у всьому світі.

Авторкою радіодиктанту національної єдності цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.