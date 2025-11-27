Радіодиктант національної єдності-2025 — оголошено переможців

Переможцями Радіодиктанту національної єдності-2025 стали шість учасників, які не припустилися жодної помилки.
Головні тези:
- Шість учасників стали переможцями Радіодиктанту національної єдності-2025, не допустивши жодної помилки.
- Більшість текстів для перевірки було надіслано електронною поштою, але також отримано паперові листи з різних країн світу, включаючи Італію, США та Бельгію.
- Серед найпоширеніших помилок у диктанті було невірне вживання розділових знаків та складнощі з написанням деяких слів, таких як «інтерсіті» та «пес Патрон».
Результати оголошували член правління Суспільного Дмитро Хоркін, виконавча продюсерка Українського Радіо та координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько та голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна.
Жодної помилки не припустились у радіодиктанті шестеро людей:
Голошивець Аліна;
Данилюк Альона;
Семенов Євгеній;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитро.
З однією помилкою текст написали 11 людей:
Бойко Наталія;
Бондар Андрій;
Войлокова Анжеліка;
Гончарова Діана;
Зубрицька Ірина;
Купрійчук Ганна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Світлана;
Тесленко Володимир;
Халявка Дарина.
Загалом на перевірку надіслали понад 11 200 текстів, більшість із них — електронною поштою, але є й паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії.
Як зауважила голова комісії з перевірки диктанту, найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. Найважчим словом стало «інтерсіті», яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням «пса Патрона».
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою Українського радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови у всьому світі.
Авторкою радіодиктанту національної єдності цьогоріч стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.
