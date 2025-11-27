Радиодиктант национального единства-2025 — объявлены победители

Объявлены победители Радиодиктанта национального единства-2025

Результаты объявляли член правления Общественного Дмитрий Хоркин, исполнительная продюсер Украинского Радио и координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько и глава комиссии по проверке диктанта Елена Масалитина.

Никакой ошибки не допустили в радиодиктанте шесть человек:

Голошивец Алина;

Данилюк Алена;

Семенов Евгений;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитрий.

С одной ошибкой текст написали 11 человек:

Бойко Наталья;

Бондарь Андрей;

Войлокова Анжелика;

Гончарова Диана;

Зубрицкая Ирина;

Куприйчук Анна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Поломарчук Светлана;

Тесленко Владимир;

Халявка Дарья.

В общей сложности на проверку отправили более 11 200 текстов, большинство из них — по электронной почте, но есть и бумажные письма, которые, в частности, прислали из Италии, США и Бельгии.

Электронные письма направили в этом году из 38 стран мира, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Финляндию, Францию, Хорватию, Черногорию, Швейцарию, Швецию, Шотландию, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Грузию, Молдову, Германию, Норвегию, Истонию. Великобритания, Испания, Италия, Иордания, Бразилия, Канада, США, Кипр, Китай, Мальта, ОАЭ, ЮАР, Турция, Япония и Южная Корея. Поделиться

Как отметила председатель комиссии по проверке диктанта, самой распространенной ошибкой в этом году стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. Самым трудным словом стало «интерсити», которое большинство писали с заглавной буквы, однако комиссия не считала это ошибкой. А также сложности возникли с написанием «пса Патрона».

Всеукраинский радиодиктант национального единства был начат командой Украинского радио в 2000 году для объединения вокруг языка. Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев и знатоков украинского языка во всем мире.

Автором радиодиктанта национального единства в этом году стала писательница Евгения Кузнецова. Читала текст актриса Наталья Сумская.