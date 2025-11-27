Радиодиктант национального единства-2025 — объявлены победители

Победителями Радиодиктанта национального единства-2025 стали шесть участников, не допустивших никакой ошибки.
Главные тезисы
Результаты объявляли член правления Общественного Дмитрий Хоркин, исполнительная продюсер Украинского Радио и координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько и глава комиссии по проверке диктанта Елена Масалитина.
Никакой ошибки не допустили в радиодиктанте шесть человек:
Голошивец Алина;
Данилюк Алена;
Семенов Евгений;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитрий.
С одной ошибкой текст написали 11 человек:
Бойко Наталья;
Бондарь Андрей;
Войлокова Анжелика;
Гончарова Диана;
Зубрицкая Ирина;
Куприйчук Анна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Поломарчук Светлана;
Тесленко Владимир;
Халявка Дарья.
В общей сложности на проверку отправили более 11 200 текстов, большинство из них — по электронной почте, но есть и бумажные письма, которые, в частности, прислали из Италии, США и Бельгии.
Как отметила председатель комиссии по проверке диктанта, самой распространенной ошибкой в этом году стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. Самым трудным словом стало «интерсити», которое большинство писали с заглавной буквы, однако комиссия не считала это ошибкой. А также сложности возникли с написанием «пса Патрона».
Всеукраинский радиодиктант национального единства был начат командой Украинского радио в 2000 году для объединения вокруг языка. Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев и знатоков украинского языка во всем мире.
Автором радиодиктанта национального единства в этом году стала писательница Евгения Кузнецова. Читала текст актриса Наталья Сумская.
