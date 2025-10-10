Радиодиктант национального единства 2025 — кто станет автором текста

Автором Радиодиктанта национального единства 2025 года стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст актриса Наталья Сумская.
Главные тезисы
- Автором текста для Радиодиктанта национального единства 2025 года стала Евгения Кузнецова, а чтение возьмет на себя актриса Наталья Сумская.
- Мероприятие пройдет 27 октября в 11:00 и будет транслироваться на всех платформах Суспільного, включая Украинское Радио, телеканал Суспільне Культура и социальные сети.
Радиодиктант национального единства 2025 года: когда и где слушать
Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Суспільного и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.
Текст еще нет. Текст в процессе рождения. Текст появляется за несколько дней до события. Со всеми переменами, уточнениями.
Евгения Кузнецова — украинская писательница, в ее наследии художественные романы "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы цели", а также нон-фикшн о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя", артбук об украинских борщах".
Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая. Сыграла в знаковых театральных постановлениях произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип" и т.д. Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотая юла" и Шевченковскую премию.
Часто люди говорят, что для них участие в Радиодиктанте — это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что радиодиктант — это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб, — отметила Юлия Шелудько.
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 — ко Дню украинской письменности и языка.
Радиодиктант транслируется на всех платформах Суспільного — телевидении, радио и диджитал:
на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;
на YouTube-канале Украинского Радио;
на Facebook-страницах Суспільного;
а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".
Всеукраинский радиодиктант национального единства открыла команда Украинского Радио в 2000 году.
В прошлом году к Радиодиктанту национального единства присоединилось более 500 тысяч человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.
В 2024 текст к радиодиктанту писала Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба. Также авторами радиодиктанта в предыдущие годы были Екатерина Калитко, Ирина Целик, Юрий Андрухович, Иван Малкович и другие.
