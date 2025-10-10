Радиодиктант национального единства 2025 — кто станет автором текста

Радиодиктант национального единства 2025 года: когда и где слушать

Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Суспільного и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

Текст еще нет. Текст в процессе рождения. Текст появляется за несколько дней до события. Со всеми переменами, уточнениями.

Евгения Кузнецова — украинская писательница, в ее наследии художественные романы "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы цели", а также нон-фикшн о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя", артбук об украинских борщах".

Роман "Драбина" стал книгой года BBC в 2023 году и вошел в краткий список литературной премии Центральной Европы Angelus в 2025 году. Кроме того, Евгения переводит с английского, немецкого и испанского и имеет научную степень в области международных и межкультурных исследований. В качестве ученой она исследует вопросы взаимовлияния общества и медиа. Поделиться

Радиодиктант национального единства 2025

Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая. Сыграла в знаковых театральных постановлениях произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип" и т.д. Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотая юла" и Шевченковскую премию.

Часто люди говорят, что для них участие в Радиодиктанте — это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что радиодиктант — это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб, — отметила Юлия Шелудько.

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 — ко Дню украинской письменности и языка.

Радиодиктант транслируется на всех платформах Суспільного — телевидении, радио и диджитал:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспільного;

а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

Всеукраинский радиодиктант национального единства открыла команда Украинского Радио в 2000 году.

Координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько рассказывала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились на Общественное за информацией о дате и условиях написания, поскольку хотят писать корпоративно. Поделиться

В прошлом году к Радиодиктанту национального единства присоединилось более 500 тысяч человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.