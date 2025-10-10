Радіодиктант національної єдності 2025 — хто стане авторкою тексту

Радіодиктант національної єдності 2025: коли і де слухати

Про це в ефірі Українського радіо розповіли член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.

Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями.

Євгенія Кузнєцова — українська письменниця, у її доробку художні романи "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі", а також нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу".

Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025-му. Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської й має науковий ступінь у галузі міжнародних та міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа. Поширити

Радіодиктант національної єдності 2025

Наталія Сумська — українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановах творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті — це спосіб показати, що вони поважають, підтримують українську мову. Це особливо цінно, бо Радіодиктант — це вже не просто медіапроєкт, він переріс у масштабний флешмоб, — зазначила Юлія Шелудько.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови.

Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Координаторка радіодиктанту та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько розповідала, що цьогоріч рекордна кількість людей та компаній звернулися на Суспільне за інформацією щодо дати та умов написання, оскільки хочуть писати корпоративно. Поширити

Торік до Радіодиктанту національної єдності долучилося понад 500 тисяч людей. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.