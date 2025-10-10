Радіодиктант національної єдності 2025 — хто стане авторкою тексту

Авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
Головні тези:
- Авторкою тексту для Радіодиктанту національної єдності 2025 стала відома письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читатиме текст акторка Наталія Сумська, яка вже має досвід у театрі та кіно.
- Радіодиктант буде транслюватися на всіх платформах Суспільного і стане частиною святкування Дня української писемності та мови.
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і де слухати
Про це в ефірі Українського радіо розповіли член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.
Тексту ще немає. Текст у процесі народження. Текст з'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями.
Євгенія Кузнєцова — українська письменниця, у її доробку художні романи "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі", а також нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу".
Наталія Сумська — українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановах творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.
Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті — це спосіб показати, що вони поважають, підтримують українську мову. Це особливо цінно, бо Радіодиктант — це вже не просто медіапроєкт, він переріс у масштабний флешмоб, — зазначила Юлія Шелудько.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня об 11:00 — до Дня української писемності та мови.
Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
на Facebook-сторінках Суспільного;
а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Торік до Радіодиктанту національної єдності долучилося понад 500 тисяч людей. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.
У 2024-му текст до радіодиктанту писала Оксана Забужко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Також авторами радіодиктанту в попередні роки були: Катерина Калитко, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Іван Малкович та інші.
