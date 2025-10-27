Украина готовится писать Радиодиктант национального единства — как присоединиться
Украина готовится писать Радиодиктант национального единства — как присоединиться

Радиодиктант
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

К Дню украинской письменности и языка, 27 октября, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст будет называться "Надо жить!".

Главные тезисы

  • Украина готовится к проведению Всеукраинского радиодиктанта национального единства “Надо жить!” 27 октября в честь Дня украинской письменности и языка.
  • Радиодиктант стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев по всему миру с 2000 года.
  • Участие в радиодиктанте возможно как дома, так и в коллективе, приобщаются различные группы и организации.

Как присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства

Традицию положила начало в 2000 году команда Украинского Радио ради единения вокруг языка. За эти годы Радиодиктант превратился в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев по всему миру.

Начало Радиодиктанта — в понедельник, 27 октября, в 11:00.

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспільного — телевидении, радио и диджитале:

Радиодиктант национального единства

Приобщаясь к радиодиктанту, каждый и каждый ощущает себя частью большого сообщества, независимо от того, где находится. Его можно писать дома наедине, с коллегами на работе, с друзьями в библиотеке, кафе или книжном магазине.

К радиодиктанту ежегодно присоединяются книжные магазины, учреждения культуры, образовательные центры и предприятия, поэтому следует следить за новостями города. Также можно самостоятельно организовать пространство, пригласив присоединиться к друзьям или коллегам. Часто к радиодиктанту приобщаются и военные, находясь около линии фронта.

В 2025 году автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Евгения Кузнецова. Она известна за:

  • романами "Спросите Миечку", "Стремянка" и "Овцы цели";

  • нонфикшном о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя";

  • артбуком об украинских кулинарных привычках "Готовим в печали";

  • мальописью "История украинского борща".

Кроме того, Евгения переводит с английского, немецкого и испанского и имеет научную степень в области международных и межкультурных исследований. В качестве ученой она исследует вопросы взаимовлияния общества и медиа.

Текст радиодиктанта будет обнародован 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Общественное Культура.

Читать текст Радиодиктанта актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая Наталья Сумская.

За свою карьеру она сыграла в знаковых театральных постановках произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип". Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотая юла" и Шевченковскую премию.

Работы будут принимать онлайн и офлайн.

Можно отправить текст радиодиктанту бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября.

Или следует сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября в адрес.

После обнародования текста радиодиктанта электронные письма не будут приниматься. Все посланные работы проверит профессиональная комиссия.

