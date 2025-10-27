Украина готовится писать Радиодиктант национального единства — как присоединиться

К Дню украинской письменности и языка, 27 октября, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст будет называться "Надо жить!".
Главные тезисы
- Украина готовится к проведению Всеукраинского радиодиктанта национального единства “Надо жить!” 27 октября в честь Дня украинской письменности и языка.
- Радиодиктант стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев по всему миру с 2000 года.
- Участие в радиодиктанте возможно как дома, так и в коллективе, приобщаются различные группы и организации.
Как присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства
Традицию положила начало в 2000 году команда Украинского Радио ради единения вокруг языка. За эти годы Радиодиктант превратился в крупнейший украиноязычный флешмоб, объединяющий украинцев по всему миру.
Начало Радиодиктанта — в понедельник, 27 октября, в 11:00.
Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспільного — телевидении, радио и диджитале:
на волнах Украинского Радио и Радио Культура ;
вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;
на YouTube-канале Украинского Радио ;
а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".
Приобщаясь к радиодиктанту, каждый и каждый ощущает себя частью большого сообщества, независимо от того, где находится. Его можно писать дома наедине, с коллегами на работе, с друзьями в библиотеке, кафе или книжном магазине.
В 2025 году автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Евгения Кузнецова. Она известна за:
романами "Спросите Миечку", "Стремянка" и "Овцы цели";
нонфикшном о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя";
артбуком об украинских кулинарных привычках "Готовим в печали";
мальописью "История украинского борща".
Кроме того, Евгения переводит с английского, немецкого и испанского и имеет научную степень в области международных и межкультурных исследований. В качестве ученой она исследует вопросы взаимовлияния общества и медиа.
Текст радиодиктанта будет обнародован 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Общественное Культура.
Читать текст Радиодиктанта актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая Наталья Сумская.
Работы будут принимать онлайн и офлайн.
Можно отправить текст радиодиктанту бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября.
Или следует сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября в адрес.
После обнародования текста радиодиктанта электронные письма не будут приниматься. Все посланные работы проверит профессиональная комиссия.
