Україна готується писати Радіодиктант національної єдности — як долучитися

До Дня української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст називатиметься "Треба жити!".

Як долучитися до написання Радіодиктанту національної єдности

Традицію започаткувала у 2000 році команда Українського Радіо задля єднання навколо мови. За ці роки радіодиктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців по всьому світові.

Початок радіодиктанту - у понеділок, 27 жовтня, об 11:00.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Радіодиктант національної єдности

Долучаючись до радіодиктанту, кожен та кожна відчуває себе частиною великої спільноти, незалежно від того, де перебуває. Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав'ярні чи книгарні.

До радіодиктанту щороку приєднуються книгарні, заклади культури, освітні центри та підприємства — тому варто стежити за новинами міста. Також можна самостійно організувати простір, запросивши доєднатися друзів чи колег. Часто до радіодиктанту долучаються і військові, перебуваючи близько лінії фронту. Поширити

У 2025 році авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Вона відома за:

романами "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі";

нонфікшном про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія";

артбуком про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі";

мальописом "Історія українського борщу".

Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської та має науковий ступінь у галузі міжнародних і міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа.

Текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

Читатиме текст Радіодиктанту акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча Наталія Сумська.

За свою кар'єру вона зіграла у знакових театральних постановах творів української та світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію. Поширити

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

Або ж слід сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу.

Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.