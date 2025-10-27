Україна готується писати Радіодиктант національної єдности — як долучитися

До Дня української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст називатиметься "Треба жити!".
Головні тези:
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдности відбудеться 27 жовтня за участю акторки Наталії Сумської.
- Започаткована у 2000 році команда Українського Радіо, традиція радіодиктанту стала найбільшим україномовним флешмобом.
- Радіодиктант можна писати вдома, у колективі або в закладі культури, долучаються різні групи та організації.
Як долучитися до написання Радіодиктанту національної єдности
Традицію започаткувала у 2000 році команда Українського Радіо задля єднання навколо мови. За ці роки радіодиктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців по всьому світові.
Початок радіодиктанту - у понеділок, 27 жовтня, об 11:00.
Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".
Долучаючись до радіодиктанту, кожен та кожна відчуває себе частиною великої спільноти, незалежно від того, де перебуває. Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав'ярні чи книгарні.
У 2025 році авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Вона відома за:
романами "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі";
нонфікшном про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія";
артбуком про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі";
мальописом "Історія українського борщу".
Крім того, Євгенія перекладає з англійської, німецької та іспанської та має науковий ступінь у галузі міжнародних і міжкультурних досліджень. Як науковиця вона досліджує питання взаємовпливу суспільства і медіа.
Текст радіодиктанту оприлюднять 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.
Читатиме текст Радіодиктанту акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча Наталія Сумська.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.
Можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.
Або ж слід сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу.
Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-