Американський консультант Браян Ланза, який був одним зі старших радників у передвиборчій кампанії Дональда Трампа у 2024 році, консультує компанію “Лукойл” у процесі пошуку покупця для її глобальних активів.

Ексрадник Трампа допомагає продавати активи підсанкційній компанії "Лукойл"

Під час своєї роботи на Трампа Ланза відзначився заявою про те, що Україні варто забути про Крим, а пріоритетом США повинно бути встановлення миру, а не повернення територій.

За словами джерела Politico, сам Ланза та його компанія Mercury Public Affairs посприяли продовженню генеральної ліцензії на продаж активів з боку Мінфіну США. Поширити

Ланза почав працювати на Лукойл протягом останніх кількох тижнів. Ця робота не вважається ані політичною діяльністю в інтересах іноземної держави, ані лобіюванням у юридичному сенсі, тому Ланза не мусить реєструватися як іноземний агент або лобіст.

Раніше Брюссель заявив, що санкції США проти найбільших російських нафтових компаній країни-агресора можуть мати негативні наслідки для деяких країн ЄС, але Єврокомісія готова їх підтримати.

Офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен зазначила, що згідно з чинним законодавством ЄС передбачено наявність резервів пального на 90 днів, і зазначила, що Єврокомісія підтримує контакт із країнами, на яких могли б позначитися санкції США.

При цьому президент США Дональд Трамп вирішив натиснути на Берлін. Вашингтон встановив шестимісячний термін для Берліна для розв’язання питання про право власності на німецькі активи великої російської нафтової компанії Роснефть, що дасть змогу тимчасово звільнити їх від нових американських санкцій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надати обмежену загальну ліцензію, яку не можна буде продовжити, для німецької Роснефті (Rosneft Deutschland).

Зі свого боку російський Лукойл заявив про намір продати свої активи за кордоном після введення санкцій США. Лукойл заявив, що продаватиме активи на підставі ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США на припинення діяльності. Поширити

У компанії додали, що планують у разі необхідності подати заявку на продовження терміну дії ліцензії, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх міжнародних активів.