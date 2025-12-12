Американский консультант Брайан Ланза, который был одним из старших советников по предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году, консультирует компанию "Лукойл" в процессе поиска покупателя для ее глобальных активов.
Главные тезисы
- Экс-советник Трампа Брайан Ланза консультирует компанию Лукойл по продаже активов, вызывая обсуждения влияния на мировую политику.
- Советы забыть о Крыме и приоритетах для США поднимают важные вопросы о геополитических рисках и мировом порядке.
- Санкции против российских нефтяных компаний вызывают обеспокоенность в Европе и требуют внимательного реагирования со стороны властей.
Экс-советник Трампа помогает продавать активы подсанкционной компании "Лукойл"
Во время своей работы на Трампа Ланза отметился заявлением о том, что Украине следует забыть о Крыме, а приоритетом США должно быть установление мира, а не возвращение территорий.
Ланза начал работать на Лукойле в течение последних нескольких недель. Эта работа не считается ни политической деятельностью в интересах иностранного государства, ни лоббированием в юридическом смысле, поэтому Ланза не должна регистрироваться как иностранный агент или лоббист.
Ранее Брюссель заявил, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний страны-агрессора могут иметь отрицательные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.
Официальная представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что согласно действующему законодательству ЕС предусмотрено наличие резервов горючего на 90 дней и отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт со странами, на которых могли бы сказаться санкции США.
При этом президент США Дональд Трамп решил давить на Берлин. Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).
В компании добавили, что в случае необходимости планируют подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-