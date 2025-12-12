Американский консультант Брайан Ланза, который был одним из старших советников по предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году, консультирует компанию "Лукойл" в процессе поиска покупателя для ее глобальных активов.

Экс-советник Трампа помогает продавать активы подсанкционной компании "Лукойл"

Во время своей работы на Трампа Ланза отметился заявлением о том, что Украине следует забыть о Крыме, а приоритетом США должно быть установление мира, а не возвращение территорий.

По словам источника Politico, сам Ланза и его компания Mercury Public Affairs посодействовали продлению генеральной лицензии на продажу активов со стороны Минфина США. Поделиться

Ланза начал работать на Лукойле в течение последних нескольких недель. Эта работа не считается ни политической деятельностью в интересах иностранного государства, ни лоббированием в юридическом смысле, поэтому Ланза не должна регистрироваться как иностранный агент или лоббист.

Ранее Брюссель заявил, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний страны-агрессора могут иметь отрицательные последствия для некоторых стран ЕС, но Еврокомиссия готова их поддержать.

Официальная представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что согласно действующему законодательству ЕС предусмотрено наличие резервов горючего на 90 дней и отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт со странами, на которых могли бы сказаться санкции США.

При этом президент США Дональд Трамп решил давить на Берлин. Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть, что позволит временно освободить их от новых американских санкций.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).

Со своей стороны российский ЛУКОЙЛ заявил о намерении продать свои активы за рубежом после введения санкций США. Лукойл заявил, что будет продавать активы на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на прекращение деятельности. Поделиться

В компании добавили, что в случае необходимости планируют подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.