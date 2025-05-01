Радник Трампа Волц та його заступник залишають посади у Білому домі
Категорія
Політика
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Радник Трампа Волц та його заступник залишають посади у Білому домі

Волц
Джерело:  CBS News

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц залишить посаду в Білому домі. У відставку піде і його заступник.

Головні тези:

  • Майк Волц залишає посаду радника президента США після скандалу з витоком інформації.
  • Після створення чату із редактором The Atlantic, Волц опинився під пильною увагою і визнав автентичність витоку.
  • Раніше Трамп публічно підтримав Волца, не просивши його йти у відставку.

У команді Трампа пройдуть звільнення

Про це повідомляє видання CBS, якому дану інформацію повідомили кілька джерел, що ознайомлені з цим питанням.

1 травня стало відомо, що радник Трампа з нацбезпеки Волц і його заступник Вонг залишають посади.

У виданні пишуть, що Волц опинився під пильною увагою після того, як створив чат Signal і помилково додав до нього редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, розкривши обговорення з високопосадовцями національної безпеки планів військового удару по цілях хуситів у Ємені.

Після публікації деталей Волц визнав автентичність витоку. Тоді чиновники Білого дому обговорювали, чи варто йому йти у відставку, але він не зробив відповідної пропозиції.

Тоді ж Трамп не просив його йти у відставку. Американський лідер тоді публічно підтримав Волца, назвавши його "хорошою людиною, яка засвоїла урок".

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