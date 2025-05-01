Советник Трампа Волц и его заместитель покидают должности в Белом доме

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц покинет пост в Белом доме. В отставку уйдет и его заместитель.

В команде Трампа пройдут увольнения

Об этом сообщает издание CBS, которому данную информацию сообщили несколько источников, ознакомленных с этим вопросом.

1 мая стало известно, что советник Трампа по нацбезопасности Уолц и его заместитель Вонг покидают должности.

В издании пишут, что Волц оказался под пристальным вниманием после того, как создал чат Signal и ошибочно добавил к нему редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, раскрыв обсуждение с чиновниками национальной безопасности планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

После публикации деталей Волц признал подлинность утечки. Тогда чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но он не сделал соответствующего предложения. Поделиться

Тогда же Трамп не просил его уходить в отставку. Американский лидер тогда публично поддержал Волца, назвав его "хорошим человеком, усвоившим урок".