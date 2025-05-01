Советник Трампа Волц и его заместитель покидают должности в Белом доме
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Советник Трампа Волц и его заместитель покидают должности в Белом доме

Волц
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Источник:  CBS News

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц покинет пост в Белом доме. В отставку уйдет и его заместитель.

Главные тезисы

  • Майк Волц и его заместитель покидают должности в Белом доме после скандала с утечкой информации.
  • Волц оказался под пристальным вниманием после ошибки в создании чата, в результате чего признал подлинность утечки.

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Об этом сообщает издание CBS, которому данную информацию сообщили несколько источников, ознакомленных с этим вопросом.

1 мая стало известно, что советник Трампа по нацбезопасности Уолц и его заместитель Вонг покидают должности.

В издании пишут, что Волц оказался под пристальным вниманием после того, как создал чат Signal и ошибочно добавил к нему редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, раскрыв обсуждение с чиновниками национальной безопасности планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

После публикации деталей Волц признал подлинность утечки. Тогда чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но он не сделал соответствующего предложения.

Тогда же Трамп не просил его уходить в отставку. Американский лидер тогда публично поддержал Волца, назвав его "хорошим человеком, усвоившим урок".

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