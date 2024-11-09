Крыма больше нет. Советник Трампа сделал неоднозначное заявление по поводу оккупированного РФ украинского полуострова

Старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация будет работать над достижением мира в Украине. В то же время, помощник новоизбранного президента США сообщил, что она не будет сосредоточивать свое внимание на возвращении оккупированных Россией украинских территорий.

Крыма больше нет — советник Трампа

Ланза заявил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского предоставить его версию "реалистичного видения мира".

Советник Трампа в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях, а возвращение Крыма назвал нереалистичным и не целью США.

И если президент Зеленский садится за стол и говорит: "Ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым", он показывает нам, что он несерьезный. Брайан Ланза Советник Трампа

А еще добавил, что у команды Трампа есть новость для президента Зеленского: "Крыма больше нет".

И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, то вы сами.

Он рассказал, что уважает украинский народ и назвал его "сердцем льва", но приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

А еще советник Трампа подверг критике военную поддержку Украины, которые оказывают США и другие партнеры. Поделиться

Трамп может попытаться заморозить войну РФ против Украины

Журналисты обращают внимание, что этот план является одним из нескольких, которые рассматривает новый глава Белого дома.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно обещал, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе.

Отдельные детали этого плана раскрыли люди из команды республиканца, говорящие на условиях анонимности.

По их словам, текущая линия фронта будет заморожена, а Киеву предложат отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО на 20 лет.

Если команда Владимира Зеленского согласится, Штаты наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от восстановления войны.