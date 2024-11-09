Криму більше немає. Радник Трампа зробив неоднозначну заяву щодо окупованого РФ українського півострова

Старший радник Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація буде працювати над досягненням миру в Україні. Водночас помічник новообраного президента США повідомив, що вона не зосереджуватиме свою увагу на поверненні окупованих Росією українських територій.

Криму більше немає — радник Трампа

Ланза заявив, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського надати його версію "реалістичного бачення миру".

Радник Трампа у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території, а повернення Криму назвав нереалістичним та не метою США.

І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: "Ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим", то він показує нам, що він несерйозний. Браян Ланза Радник Трампа

А ще додав, що у команди Трампа є новина для президента Зеленського: "Криму більше немає".

І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, то ви — самі.

Він розповів, що поважає український народ та назвав його "серцем лева", але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

А ще радник Трампа розкритикував військову підтримку України, які надають США та інші партнери. Поширити

Трамп може спробувати заморозити війну РФ проти України

Журналісти звертають увагу на те, що цей план є одним з декількох, які розглядає новий очільник Білого дому.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово обіцяв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Окремі деталі цього плану розкрили люди з команди республіканця, які говори на умовах анонімності.

За їхніми словами, поточна лінія фронту буде заморожена, а Києву запропонують відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО на 20 років.

Якщо команда Володимира Зеленського погодиться, то Штати наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.