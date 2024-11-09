Криму більше немає. Радник Трампа зробив неоднозначну заяву щодо окупованого РФ українського півострова

Старший радник Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація буде працювати над досягненням миру в Україні. Водночас помічник новообраного президента США повідомив, що вона не зосереджуватиме свою увагу на поверненні окупованих Росією українських територій.
Головні тези:
- Радник Трампа вказав, що адміністрація президента США не буде активно займатися поверненням окупованих Росією українських територій.
- План Трампа може передбачати замороження конфлікту на сході України та відмову Києва від амбіцій стосовно вступу до НАТО на двадцять років.
- У випадку погодження з пропозицією США, Україна може отримати більшу військову підтримку для стримування Росії від повернення до війни.
Криму більше немає — радник Трампа
Ланза заявив, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського надати його версію "реалістичного бачення миру".
Радник Трампа у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території, а повернення Криму назвав нереалістичним та не метою США.
А ще додав, що у команди Трампа є новина для президента Зеленського: "Криму більше немає".
І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, то ви — самі.
Він розповів, що поважає український народ та назвав його "серцем лева", але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".
Трамп може спробувати заморозити війну РФ проти України
Журналісти звертають увагу на те, що цей план є одним з декількох, які розглядає новий очільник Білого дому.
Як відомо, Дональд Трамп неодноразово обіцяв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.
Окремі деталі цього плану розкрили люди з команди республіканця, які говори на умовах анонімності.
За їхніми словами, поточна лінія фронту буде заморожена, а Києву запропонують відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО на 20 років.
Якщо команда Володимира Зеленського погодиться, то Штати наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-