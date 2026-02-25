Рай може знаходитися по той бік космічного горизонту — фізик Гіллен

Просто зараз наукова спільнота активно обговорює гучне припущення доктора філософії та колишнього викладача фізики в Гарварді Майкла Гіллена. За словами останнього, рай дійсно може існувати. Ба більше, він стверджує, що міг вирахувати його місцезнаходження.
Головні тези:
- Майкл Гіллен вважає, що рай може існувати за космічним горизонтом.
- Своє припущення він аргументує, опираючись на сучасну космологію та теорію відносності Ейнштейна.
Фізик вірить в існування раю у Всесвіті
Чимало вчених не приховують, що вони вірять в існування Бога або ж Вищого Розуму, який створив цей світ настільки бездоганним.
Майкл Гілле — один з них, адже витратив чимало часу на пошуки раю у цьому неосяжному Всесвіті, пише Wion.
Згідно з підрахунками фізика, йдеться про відстань близько 439 секстильйонів (мільярдів трильйонів) кілометрів від Землі.
Аргументуючи свої припущення, вчений посилається на сучасну космологію — вона передбачає, що за космічним горизонтом існує цілий всесвіт, який ми ніколи не побачимо.
Ба більше, Гіллен звертає увагу на те теорію відносності Ейнштейна. Згідно з нею, на космічному горизонті час зупиняється.
Фактично йдеться про відсутність минулого, сьогодення і майбутнього, що збігається з уявленнями про рай як про місце поза часом.
