Рай може знаходитися по той бік космічного горизонту — фізик Гіллен

Просто зараз наукова спільнота активно обговорює гучне припущення доктора філософії та колишнього викладача фізики в Гарварді Майкла Гіллена. За словами останнього, рай дійсно може існувати. Ба більше, він стверджує, що міг вирахувати його місцезнаходження.

Фізик вірить в існування раю у Всесвіті

Чимало вчених не приховують, що вони вірять в існування Бога або ж Вищого Розуму, який створив цей світ настільки бездоганним.

Майкл Гілле — один з них, адже витратив чимало часу на пошуки раю у цьому неосяжному Всесвіті, пише Wion.

Рай може знаходитися по той бік космічного горизонту, — заявив він. Поширити

Згідно з підрахунками фізика, йдеться про відстань близько 439 секстильйонів (мільярдів трильйонів) кілометрів від Землі.

Аргументуючи свої припущення, вчений посилається на сучасну космологію — вона передбачає, що за космічним горизонтом існує цілий всесвіт, який ми ніколи не побачимо.

Ба більше, Гіллен звертає увагу на те теорію відносності Ейнштейна. Згідно з нею, на космічному горизонті час зупиняється.