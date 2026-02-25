Рай может находиться по ту сторону космического горизонта — физик Гиллен

Просто сейчас научное сообщество активно обсуждает громкое предположение доктора философии и бывшего преподавателя физики в Гарварде Майкла Гиллена. По словам последнего, рай действительно может существовать. Более того, он утверждает, что мог вычислить его местонахождение.
Главные тезисы
- Майкл Гиллен считает, что рай может существовать за космическим горизонтом.
- Свое предположение он аргументирует, опираясь на современную космологию и теорию относительности Эйнштейна.
Физик верит в существование рая во Вселенной
Многие ученые не скрывают, что они верят в существование Бога или Высшего Разума, который создал эту Вселенную столь безупречной.
Майкл Гиллен — один из них, ведь потратил немало времени на поиски рая в этой необъятной Вселенной, пишет Wion.
Согласно подсчетам физика, речь идет об расстоянии около 439 секстильонов (миллиардов триллионов) километров от Земли.
Аргументируя свои предположения, ученый ссылается на современную космологию — она предполагает, что за космическим горизонтом существует целая вселенная, которую мы никогда не увидим.
Более того, Гиллен обращает внимание на теорию относительности Эйнштейна. Согласно ей, на космическом горизонте время останавливается.
Фактически речь идет об отсутствии прошлого, настоящего и будущего, что совпадает с представлениями о рае как о месте вне времени.
