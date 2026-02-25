Рай может находиться по ту сторону космического горизонта — физик Гиллен

Просто сейчас научное сообщество активно обсуждает громкое предположение доктора философии и бывшего преподавателя физики в Гарварде Майкла Гиллена. По словам последнего, рай действительно может существовать. Более того, он утверждает, что мог вычислить его местонахождение.

Физик верит в существование рая во Вселенной

Многие ученые не скрывают, что они верят в существование Бога или Высшего Разума, который создал эту Вселенную столь безупречной.

Майкл Гиллен — один из них, ведь потратил немало времени на поиски рая в этой необъятной Вселенной, пишет Wion.

Рай может находиться по ту сторону космического горизонта, — заявил он. Поделиться

Согласно подсчетам физика, речь идет об расстоянии около 439 секстильонов (миллиардов триллионов) километров от Земли.

Аргументируя свои предположения, ученый ссылается на современную космологию — она предполагает, что за космическим горизонтом существует целая вселенная, которую мы никогда не увидим.

Более того, Гиллен обращает внимание на теорию относительности Эйнштейна. Согласно ей, на космическом горизонте время останавливается.