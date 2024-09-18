Ракетний арсенал у Торопці був "захищений" антидроновим комплексом Мурена

Атакований вночі 18 вересня українськими БпЛА ракетний арсенал у Торопці був «захищений» системою боротьби з БПЛА за 212 млн руб.
Головні тези:
- Антидроновий комплекс Мурена нібито забезпечує цілодобову охорону та захист територій від безпілотників низького польоту.
- Склад боєприпасів у Торопці зазнав атаки українських дронів.
- Атаку було здійснено на склад ракет і боєприпасів, включно з ракетами для комплексів «Іскандер» та «Точка-У».
- Після атаки виникла масштабна пожежа та детонація боєприпасів.
- Українські дрони атакували склад Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в Торопці, спричинивши реальні збитки.
Ракетний арсенал у Торопці був "захищений": що відомо
Територія складу боєприпасів у Торопці в Тверській області, де почалася велика пожежа після атаки українських безпілотників, була обладнана охоронним комплексом "Мурена 1 СВ" вартістю 211,6 млн руб з функцією захисту від БПЛА
Про це свідчать дані держзакупівель.
З документації випливає, що систему було придбано восени 2020 року на замовлення Міноборони РФ. У вартість входило постачання, встановлення та пусконалагоджувальні роботи. Виконавець невідомий — аукціон проводився у закритому режимі.
На сайті виробника «Юмірс» йдеться, що «Мурена 1 СВ» призначена для цілодобової охорони територій, будівель та режимних приміщень. Серед функцій комплексу — «виявлення та траєкторний супровід малорозмірних БПЛА, що низько летять». Максимальна дальність виявлення та нейтралізації дрону — 2 км.
Співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm та OSINT-експерт Іраклі Комахідзе припустив, що склад могли атакувати за допомогою не тільки дронів, а й далекобійних ракет.
Самі склади знаходились у бетонних спорудах, які не могли пробити звичайні БПЛА.
Крім цього, згідно з сайтом держзакупівель, на складі в 2021 році були встановлені дерев'яні тари під протитанкові міни ТМ-62 вартістю 45 млн руб.
Через пожежу на складі здетонували боєприпаси. Мешканці найближчого до нього села евакуювалися, у місті вибуховою хвилею вибило вікна у десятках квартир. Влада підтвердила атаку БПЛА, проте не повідомила масштаби пошкоджень. Також вони запровадили заборону на відвідування лісів у Торопецькому окрузі.
У 2015 році на будівництво арсеналу виділили 3,6 млрд руб. Заступник голови Міноборони стверджував, що кожне сховище споруди вміщує до 240 тонн ракет і боєприпасів.
Удар по російському арсеналу у Торопці: з’явились супутникові знімки
Супутникові знімки Planet Labs зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини № 11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.
Так, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії. Місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.
Пізніше джерела в СБУ повідомили, що склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Джерела також зазначили, що на цьому складі зберігались ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У», а також керовані авіаційні бомби (КАБи).
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